Roberto Castillo realizó fuertes posteos contra Yanina Latorre y sigue el escándalo: "Basta de mentiras"

La reacción de Roberto Castillo no se hizo esperar y en su cuenta de Instagram compartió fuertes historias. La primera de ellas es un video en donde Yanina habla sobre su niñera y comentó que "yo tenía 8 años cuando entró a casa y ella tendría 14... Mi mamá la crió, la mandó al colegio, es una hermana mayor para mí", expresó Latorre en ese video. Seguido de esto, el abogado escribió: "No a la explotación infantil".

Captura de pantalla 2025-06-04 230323.png Roberto Castillo contra Yanina Latorre. Foto: Instagram/ @_robertocastillo__

Pero esto no quedó solo en esos dos posteos y siguió disparando munición gruesa: "Dijo de todo, pero no dijo: ¿Rosa es contadora? ¿Qué título tiene Rosa? Rosa se fue a vivir a Europa igual que vos o se quedó cuidando a los perros de la familia... A los 8 años no comprendías que Rosa era una nena de 14, pero a tus 58 no te parece peligroso que naturalices que captaron a una nena para limpiar tu mugre, Yanina".