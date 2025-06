Polémica: Ángel de Brito se cansó de los errores de la producción y estalló de furia en LAM

Ángel de Brito es uno de los conductores más exitosos de América. El periodista se encuentra llevando adelante a LAM y en este 2025, cumplieron nada más ni nada menos que 10 años al aire, sin embargo, el periodista parece no estar muy contento con los errores que comete la producción del ciclo y lo dejó en claro en el programa que salió al aire el día martes.

Es habitual que, mientras están al aire, los famosos realicen "chivos" publicitando algunas marcas. Cuando De Brito se disponía a hacer una de estas promociones, se dio cuenta de un fuerte error en los carteles que las personas encargadas de producción armaron y fue allí cuando se enojó fuertemente: "Sabías que para cuidar tus... Me escriben siempre mal el cartel manga de...".

"No lo voy a hacer más, entonces. Como lo escriben mal, no lo voy a hacer más a este chivo... Así aprenden a escribir bien los carteles de una vez por todas" , expresó Ángel de Brito en pleno vivo. El momento se volvió viral en cuestión de minutos en las redes sociales, donde también decidió opinar sin filtro el periodista sobre lo que había pasado al aire con el cartel de las publicidades y fue tajante con su opinión.

Captura de pantalla 2025-06-04 081035.png Ángel de Brito enojado con su producción. Foto: captura de pantalla X/ @AngeldebritoOk.

"Me tienen las bolas por el piso con los carteles mal escritos", escribió en su cuenta de X (Ex Twitter) el conductor luego de lo que pasó al aire. Esta no es la primera vez que Ángel se enoja con parte de su producción, ya que el año pasado también arremetió con furia en sus redes y generó mucha polémica.