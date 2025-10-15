Telefe anunció el regreso de un histórico reality: cuándo se estrena y de qué trata

En las últimas horas el canal de la familia sorprendió a sus televidentes con una fuerte revelación.

Telefe es uno de los canales más vistos de la televisión argentina y quedó en evidencia con la buena recepción que tuvo la nueva temporada de La Voz Argentina. Luego de finalizar, la señal decidió salir al aire con MasterChef Celebrity y en las últimas horas anunció un nuevo reality.

El canal decidió generar expectativa con diversos anuncios que se compartían en la pantalla chica y en las redes sociales con una cuenta regresiva que despertó miles de especulaciones. Finalmente, el misterio se reveló el martes 14 de octubre mientras se encontraba jugando Argentina contra Puerto Rico en Miami por la fecha FIFA de cara al Mundial 2026.

Se trata nada más ni nada menos que del regreso de Popstars, el reality de canto que, en los 2000, dio lugar a bandas como Bandana y Mambrú. El estreno de esta nueva edición de Popstars está previsto para el 2026 y por el momento no se han dado a conocer más novedades.

El reality Popstars, emitido por Telefe (en su primera temporada por Azul Televisión, actual El Nueve, y en la segunda por Telefe), fue un exitoso programa musical que trascendió el concepto de mero concurso para convertirse en una especie de "documental de la fama".