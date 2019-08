Mucha sorpresa generó Sol Pérez, quien en la última emisión de Infama contó que piensa lanzarse a la política. La mediática comenzó hablando de cómo se siente juzgada al opinar sobre temas de actualidad.

"Me parece que las mujeres tenemos que estar continuamente aclarando que podemos pensar y si una vez te equivocás, no te perdonan y volves a ser la 'hueca y tontita' que sólo sabe reír", dijo.

Las razones para su decisión tienen que ver con su abuela, que murió atropellada en un accidente. "Para mí fue un antes y un después, me marcó de por vida en la forma de encarar un laburo, una relación, en todo", contó.

Luego fue consultada por la situación político-social del país y aunque no quiso posicionarse sobre ningún candidato, opinó: "En este país somos muy egoístas, muy individualistas, que votamos con el bolsillo y sólo pensamos en cómo nos va a ir mejor a nosotros mismos, y no vemos que hay gente muy necesitada. Me pasa con el tema de la inseguridad, ya que si salto a favor de un chorro me dicen 'garantista' y no es así porque hay que hacerse cargo de la situación, de que hay gente que nace fuera del sistema". Luego agregó: "Me duele la diferencia social".

Finalmente confesó que le gustaría "ser diputada" ya que los que llegan a las posiciones de poder "no son quienes tienen realmente ganas de ayudar a la gente. Me parece que somos piezas de ajedrez de quienes tienen todo el dinero y el poder, y ellos nos van moviendo y contando lo que queremos escuchar".