Amalia Granata: "A Gómez Centurión no lo vi nunca en una marcha celeste"

Este viernes una grieta insospechada se generó dentro de los movimientos provida. Mientras que el candidato a presidente del Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, se ilusiona con un efecto "Amalia Granata" en las urnas, la panelista y diputada provincial santafesina salió a tomar distancia del exfuncionario de Aduana. En concreto, dijo que ella votará por Mauricio Macri y explicó que a Gómez Centurión no lo vio nunca en una marcha del pañuelo celeste.

"Yo a Gómez Centurión no lo vi nunca en ninguna marcha. Yo he estado a las 4 de la mañana en la puerta del Congreso y a Centurión no lo vi participar", manifestó la modelo que se convirtió en diputada luego de una campaña anclada en el repudio al aborto no punible.

Gómez Centurión.

"Nosotros venimos manifestándonos desde hace tiempo. De repente lo veo como candidato con un pañuelo celeste y está bien porque cada uno puede usar lo que se le ocurra. Pero yo no lo vi nunca involucrado con este movimiento que para nosotros fue muy importante", criticó Granata.

En este sentido, la legisladora de Santa Fe anticipó un escenario de polarización electoral en el que las únicas opciones a elegir serán Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner. "Obviamente yo deseo que no vuelva la señora con Alberto. No quiero que nuestros hijos se críen en un país con delincuentes gobernándonos. Gente tan siniestra que le ha hecho mucho daño al país en base a relatos y mentiras", señaló Granata en diálogo con el programa Otra Manera. "Claramente voy a elegir a Macri", adhirió pero aclaró que lo hará a pesar de que no ha hecho todo perfecto.

En cuanto a su militancia política, explicó que se metió en ese terreno al tomar conciencia de que es la forma de cambiar las cosas. "Yo hace años que estoy militando. En elecciones pasadas no gané pero este año si. Me metí porque no me sentía representada en algunas cosas. En vez de quejarse hay que hacer. Para que las cosas sean diferentes tenés que estar adentro levantando la mano. Me pasó en el debate por el aborto del Congreso. Yo estaba afuera y me di cuenta que debería estar adentro para poder incidir", esgrimió. Hoy no está en el Congreso, pero si consiguió una banca en la legislatura de Santa Fe.

Por último, también se refirió a la interna que se vive en el seno del Colectivo de Actrices Argentinas. "Yo dije hace tiempo que era un colectivo que seleccionaba a quién defender y no era algo homogéneo donde éramos todas iguales. Depende de qué mujer, ellas elegían si defender o no. El tiempo pasó y está sucediendo lo que yo anticipaba", sostuvo Granata. Además, dijo que "este colectivo de actrices que además tiene una gran incidencia política". "Ellas son militantes del kirchnerismo y hacen política con este supuesta lucha que dicen tener por las mujeres", cuestionó.

"Ellas a mi me consideran antiderecho y contraria a las mujeres. Todo lo contrario. Lo consideran porque yo estoy en contra del aborto. Yo elijo defender a la mujer desde que es concebida. En cambio ellas las defienden desde que salen del vientre materno" remarcó Granata y aseguró que ella no tiene problema de sentarse a dialogar con mujeres de pañuelo verde. "Yo me puedo a sentar con ellas a dialogar con el feminismo de pañuelo verde. Porque yo también soy feminista aunque ellas no puedan entender que haya feministas de pañuelo celeste. Son muy cerradas a la hora dialogar", concluyó y dijo que no hay que tomar el tema aborto como una guerra.

"No es una guerra, son diferentes formas de pensar. Me encantaría llegar a un punto de encuentro porque la lucha es la misma: reivindicar el lugar que tenemos las mujeres en esta sociedad", finalizó.