Sofía Zámolo se quebró al revelar una experiencia paranormal

Moria Casán y sus panelistas debatieron sobre las conexiones que algunas personas tienen con sus seres queridos fallecidos. Y pusieron de ejemplo al productor Gustavo Yankelevich, quien admitió haber recibido señales de su hija Romina Yan.

Sofía Zamolo confesó tener un sexto sentido desarrollado en ese aspecto y se emocionó al relatar experiencias que vivió con sus familiares. "A mí me pasó. Siento cosas", dijo la panelista y se puso a llorar. "Me pasó con una situación que vivimos hace poco, algo familiar", agregó la panelista.

"Lo soñé a mi hermano, que está vivo, hablando conmigo y al otro día pasó una situación muy delicada familiar con mi hermano", explicó la modelo. "Me pasa esa conexión también con mi abuela. Cuando ella fallece… La casa de mi papá tenía una pared llena de platos ingleses, que no tenía conexión con el cuarto de mi abuela. Y cuando ella fallece se caen todos los platos y del ruido se despierta mi papá. Cuando la fue a ver mi abuela se acababa de caer porque había tenido un infarto", señaló.

Luego, contó otra anécdota que vivió en su infancia: "Aparte de un hermano (Federico), perdí un hermanastro en un accidente. Ese día mis padres me dijeron que me quede durmiendo y no vaya al colegio porque había pasado algo. Y yo había soñado que estaba en el cementerio con mi hermanastro, Carlos María. Después pasó todo tal cual al otro día".

Más tarde, Moria aseguró: "A veces tenés un shock tan fuerte cuando te pasan muchas cosas en la vida. Para mí en ese momento es como irte del planeta y volver. No tiene que ver el tocar fondo y la decadencia, tiene que ver con un movimiento espiritual. Yo soy una bruja total. Viví y resucité en ese sentido muchas veces. No pienso en la muerte ni le tengo miedo, sino respeto".