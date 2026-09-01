Sofi Martínez despidió a Lionel Messi de la Selección con unas profundas palabras en redes

Tras la confirmación del final de una era en el equipo nacional, la cronista le agradeció al capitán por su legado.

Sofi Martínez destacó la huella imborrable que dejó el capitán en el público argentino. / Archivo MDZ

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina provocó una marea de reacciones en todo el país. Entre las personalidades que expresaron su sentir, la periodista Sofi Martínez utilizó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras de agradecimiento al capitán.

A través de sus historias de Instagram, la cronista compartió la publicación original del rosarino. Junto a la imagen, le dedicó un mensaje que reflejó el sentir popular: “Atravesaste a cada uno de los argentinos para siempre y de una manera mucho más fuerte que ganando títulos. Gracias, capitán”.

Las sentidas palabras de Sofi Martínez al astro argentino. Captura Instagram El impacto se dio a partir de las sinceras palabras que el propio futbolista de 39 años volcó en su carta de despedida. En el texto, el astro reconoció el costo emocional de su decisión: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo”.

Las palabras del retiro de Messi En el mismo escrito, el referente argentino explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado en el equipo nacional. “Queda poco y se van cerrando etapas. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, confesó.