Cumplir 51 años al aire conduciendo un mismo programa es un hito que muy pocos artistas logran en la televisión mundial. Si bien estuvo al frente de sus programas en el verano, este fin de semana, Mirtha Legrand arranca un año más con sus "mesazas", por la pantalla de El Trece.

"Otro año más, ya no lo puedo creer que sea el número 51. En este tiempo descansé un poquito más de lo habitual, pero estoy feliz de volver a la tele. No lo hago ni por dinero ni por nada, simplemente es para estar activa, porque me gusta mi trabajo. Además, es un placer para mí", señaló La Chiqui en una charla exclusiva con PrimiciasYa.com.

La emisión de los sábados sufrirá un cambio: ahora irá de 20 a 22, dejando atrás su tradicional segmento de 22 hasta la medianoche, como lo hizo desde 2013 cuando debutó en la pantalla de América con esta modalidad de ir dos veces por semana.

"Estoy muy contenta por el cambio de horario, hace tiempo que lo venía pidiendo pero el canal no podía modificar la programación en su momento. Ahora tendré que ir más temprano al canal, ir de día. Pero también tendré más tiempo para descansar para el día siguiente, yo terminaba tarde y me iba tarde del canal. Me acostaba como a las 4 o 5 de la mañana y al día siguiente tenía que empezar temprano para los almuerzos", indicó Mirtha.

Para la "mesaza" del sábado, Mirtha tendrá como invitados a Catherine Fulop, Oscar Martínez, Luis Otero, Carlos Melconian y Juan José Campanella. En tanto, para el programa del domingo contará con la presencia de la China Suárez, Benjamín Vicuña, Peter Lanzani, Florencia Peña, Mike Amigorena y Diego Leuco.

Al ser consultada sobre qué figuras le gustaría entrevistar este año en su exitoso ciclo, dijo: "Me gustaría una vez más a Mauricio Macri, es un año político y muy importante para el país. Seguro iría a la Quinta de Olivos como fue en 2017. También quiero que venga Susana (Giménez), hace mucho que no nos vemos en un programa, ya sea el de ella o el mío. También Marcelo Tinelli, él está en deuda conmigo, me debe una visita ya que yo estuve en la apertura de su programa...", recordó la animadora.

Y sobre qué piensa de que Marcelo Tinelli incursione en política, arrojó: "No lo veo, me parece raro. Y espero que en política cumpla y no haga como hizo conmigo, que me prometió venir al programa y no vino. Si hace así no le irá bien (risas)..."

Por otro lado, Mirtha contó cómo se sintió al conocer a los Reyes de España, Felipe VI y Letizia: "El encuentro fue increíble, muy lindo. Igual fue algo tranquilo... La versión de que ella me quería conocer surgió en España, porque una periodista de allá, del diario El País, una vez me entrevistó en una cena que compartimos y bueno, de ahí parece que mostró su interés por querer verme. Me llena de emoción. Lo único criticable es que todos debíamos permanecer de pie. [...] Las mujeres, todas con taco alto, se quejaban por estar de pie tanto tiempo, pero, como se trataba de un cóctel, había que permanecer así".

Luego agregó: "Yo no sabía que en España era conocida, pero parece que sí. Hablan mucho allá de las figuras de Argentina e incluso a mí me han criticado en un programa que se llama "Amigas y Conocidas", donde decían que me tenía que retirar ya de la tele por mi edad... (risas). También soy una leyenda de la televisión mundial, creo que debo estar en el libro de los récords Guinness".

Por último, Mirtha adelantó que "Este es mi último año en la televisión... Sí, es así. Ya lo pensé. Hace muchos años que estoy al aire y este será el último. Aprovecharé para viajar el año que viene, hace mucho que no lo hago. Pero eso más a mitad de año porque me gusta estar durante el verano en Buenos Aires. Y quiero compartir más tiempo con la familia y amigos".

Fuente: Juan Pablo Godino para Primicias Ya