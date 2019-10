Silvina Luna renunció a "Incorrectas": llamativa publicación y fuertes mensajes de Moria

El viernes Moria Casán y Silvina Luna se cruzaron en una fuerte discusión. Luego de un reto de la conductora que la dejó sin palabras, la panelista se retiró del programa Incorrectas.

Moria estaba realizando una nota sobre el veganismo y las consecuencias que trae a la salud comer sólo un tipo de comidas. La discusión estaba en auge: mientras Mica Viciconte sostenía que ella come de todo, Silvina intentaba fundamentar su mala opinión de la carne.

Luna se habría ido en un ataque de ira y llanto hacia su camarín, donde se mantuvo desconsolada por la situación.

Por tal motivo, la producción habló con la ex modelo y ambas partes coincidieron que ya no había retorno y decidieron poner punto final a la participación de Luna en el programa de América.

Durante el fin de semana llamó la atención un posteo que subió a su cuenta de Instagram, donde remarcó: "Sea feliz, no joda al prójimo". Aunque la ex panelista no señaló directamente a Moria, todo indica que el mensaje fue hacia la conductora.

Moria utilizó sus redes sociales para hablar de la salida de Silvina de su programa y aseguró que "la veía desganada" desde hace una semana y que la joven "estaba atravesando un momento de introspección".

que estaba atravesando un momento de introspección y que yo lo entendía y MOON me lo agradeció, en cuanto que fué un episodio menor para mí lo fué porque cuando @EsmeraldaMitre vino y se levantaran casi todas, se fueron y me quedé sola con ella en el piso y mi zapato drag (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 7 de octubre de 2019

Además, La One sostuvo: "Si algo me caracteriza es ser una buena compañera y sentirme una Incorrecta más" que no necesita maltratar gente para mostrar mayor poder.

con timbre es para cortar el cotorreo. Si algo me caracteriza es ser una buena compañera y sentirme una INCORRECTA más, eso se lo dejo a las Divas histéricas, anaftalinadas e inseguras que necesitan demostrar poder maltralando gente... (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 7 de octubre de 2019

"Me acaba de comunicar la producción que la señorita del viñedo de California renunció porque sintió que no tenía más para aportar a Incorrectas", sostuvo Moria, aunque no perdió la oportunidad para tirarle el último palito a Silvina: "Se ve que sus vacaciones de casi un mes no le alcanzaron para ponerse en #Modotrabajar".

Me acaba de comunicar producción que la Sta. del viñedo de CALIFORNIA renunció porque sintió que no tenía más para aportar a @IncorrectasOk y que estaba agradecida por el lugar que se le dió. Se ve que sus vacaciones de casi 1 mes no le alcanzaron para ponerse en #ModoTrabajar — Moria Casán (@Moria_Casan) 7 de octubre de 2019

Fuente: Teleshow