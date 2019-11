En diálogo con la revista Gente, Griselda Siciliani reveló la conversación que mantuvo con Marcelo Tinelli tras renunciar al Bailando 2019: “Cada uno expuso y sostuvo su mirada sobre la situación y aunque no estuvimos de acuerdo, la despedida fue muy amena. Nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos la confianza para entender al otro y su elección de camino".

Los motivos que la impulsaron a desvincularse de ShowMatch los dejó más que manifiestos. “Si bien es cierto mi proyecto con España, yo no me sentía bien viendo a un hombre hablando de una mujer de manera despectiva”, indicó al referirse al conflicto interminable entre Martín Baclini, Cinthia Fernández y Luciana Salazar.

En medio de la renuncia de Siciliani, se habían barajado varias hipótesis de sus fans en las redes y colegas suyos del ambiente deslizaron la idea de “ego” y supuestos privilegios que la actriz exigió.

Con respecto a los dichos de terceros, Griselda fue contundente: “Realmente, no importa lo que se diga. Hice un gran sacrificio personal porque dejé un trabajo y un sueldo que me encantaban” disparó en su defensa ante los dichos públicos y remató: “Entiendo que los cambios culturales son lentos, pero para que se produzcan tenemos que tomar las riendas hoy. Quienes tenemos la capacidad de ver violencia o machismo, debemos iluminar haciendo stop y diciendo: 'Esto no está bien'. Es una responsabilidad"