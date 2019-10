Griselda Siciliani reveló los motivos de su renuncia al "Bailando 2019"

La renuncia de Griselda Siciliani al "Bailando 2019" sorprendió a todos. Anoche, Marcelo Tinelli confirmó la noticia a poco de comenzar la emisión de ShowMatch.

Ya se venía especulando sobre los motivos de la salida de Siciliani. Primero se habló de una cuestión de "ego", indicando preferencias o condiciones que Siciliani pondría para estar en el certamen. Luego, Federico Hoppe esgrimió otro motivo. Afirmó que la actriz tiene un proyecto en España, que no le permitía acomodar su agenda.

Ahora, la actriz aceptó hablar en exclusiva con Teleshow para dar su versión de los hechos: "No se trata de ningún modo de desmentir lo que se dijo en ShowMatch. Tengo un proyecto para España del que todavía no puedo adelantar nada, pero no se superponían los trabajos ni estaba previsto de antemano; surgió ahora y es para después".

Pero, algunos hechos polémicos protagonizados en las últimas ediciones entre varios de los participantes hicieron que la actriz se replanteara continuar. "No me siento cómoda en la modalidad reality, en la que todo puede pasar, incluso que se muestren mujeres pelándose por un hombre", afirmó, en referencia al enfrentamiento de Cinthia Fernandez y Luciana Salazar originado por Martín Baclini.

"Siento que tengo que ser responsable con lo que pregono y mi límite fue estar sentada ahí viendo gente que se peleaba y eso se transformara en una parte muy importante del programa. Mi problema no es con las chicas que se peleaban. Cinthia y Luciana se pueden pelear y no está mal que sientan que se deben pelear por un hombre. Lo que está mal es que la televisión decida iluminar la riña en vez de iluminar cualquier otra cosa", concluyó Griselda.

Además, aseguró que fue muy específica en este reparo cuando acordó su participación en el programa y obtuvo una respuesta tranquilizadora de parte de la producción de LaFlia acerca de no alimentar este tipo de peleas mediáticas.