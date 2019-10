El enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar por el vinculo que la rubia tiene con Martín Baclini, novio de la morocha, suman un nuevo capítulo. Y este lunes, la panelista se quebró en un llanto desconsolado en vivo en Los ángeles de la mañana.

"Martín estaba preocupado porque lo estaban llamando para saber si él me había maltratado. Pasó que con él discutimos fuera de cámara por lo que había dicho Luciana. Esta mujer me está haciendo mal, me está trayendo muchos problemas... ¡basta de esta saña!, esta mujer me está destruyendo", reveló la panelista entre lágrimas. "Yo quiero dejar en claro que yo se la persona que tengo al lado y todo lo que hizo por mí", agregó.

"Yo escuché los reproches que él te hacía, no me los contó nadie. No era una discusión de pareja, te retaba", expresó Yanina Latorre. En tanto, Cinthia siguió en la defensa de su novio. "Nunca voy a permitir que alguien me maltrate, fue una discusión de pareja. Él es una persona excelente, nunca me maltrató, lo voy a defender siempre porque se la persona que tengo al lado. Se equivocó al decirme mentirosa pero es incapaz de levantarme la voz", concluyó.

"Alguien arrugó! Ja, basta voy a aflojar un poco a ver si ‘renuncia’ al tuit también y perdemos a la PiTOnisa de la política... Noooo, ciertoooo que después se arrepiente y no renuncia y me desbloquea... me quedo tranqui. que susto!", escribió más temprano Cinthia Fernández al descubrir que su archienemiga la había bloqueado en Twitter.