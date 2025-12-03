Shows imperdibles: los artistas nacionales más destacados que harán vibrar Mendoza en diciembre
El año se despide con un mes lleno de oportunidades artísticas y es momento de aprovecharlo. A continuación, los espectáculos musicales más esperados.
Diciembre se viste de fiesta, y qué mejor ocasión de celebración que un show, un concierto... música para los oídos. Como es de público conocimiento, además de la Fiesta de la Cerveza, otros espectáculos musicales tendrán lugar en Mendoza. No pases la oportunidad de conocerlos.
Fiesta Provincial de la Cerveza 2025
El festival cervecero más grande del oeste argentino Su décimo octava edición se realizará del 5 al 7 de diciembre de 2025 en el Hipódromo de Mendoza (Godoy Cruz). La grilla anunciada incluye íconos nacionales: Damas Gratis (viernes 5/12), Ciro y Los Persas (sábado 6/12), Cazzu y Molotov (domingo 7/12), entre otros
- Ubicación: Hipódromo de Mendoza.
Fecha y hora: Del 5 al 7 de diciembre.
Precios: Desde $40.000, dependiendo del día a asistir. Entradas en venta por Passline.
Don Osvaldo
Liderada por Patricio Fontanet (ex Callejeros). En 2025 realizaron una gira que incluyó estadios populares en Buenos Aires, con 20.000 personas por show. El cierre de su año tendrá lugar en la provincia y presentarán su repertorio y su nuevo material.
Ubicación: Arena Maipú.
Fecha y hora: Sábado 6, 20:00 horas.
Precios: Entradas por Ticketek.
This Is Michael – Homenaje a Michael Jackson
Un espectáculo internacional tributo a Michael Jackson, con músicos originales del artista y aval de su familia. Forma parte de una gira mundial 2025 que recorre grandes escenarios. El show ofrece una recreación fiel de los clásicos del Rey del Pop con un elenco internacional (incluye al guitarrista Lenny Jay, elegido por la familia Jackson).
Ubicación: Arena Maipú.
Fecha y hora: Domingo 14, 21:00 horas.
Ticketera y precios: Entradas por Ticketek.
Damián Córdoba
Uno de los cantantes de cuarteto más populares de Córdoba. Tras años sin presentarse en Mendoza, anunció su regreso para despedir el año con un gran show. Promete una noche de clásicos”de su repertorio y temas nuevos en su espectáculo de fin de año.
Ubicación: Arena Maipú.
Fecha y hora: Sábado 27, 22:00 horas.
Ticketera y precios: Entradas por Ticketek.
Rey Garufa y sus Timadores
Banda tributo dedicada a los temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Considerado uno de los grupos tributo más destacados a Los Redondos en Argentina. Tocarán en Mendoza grandes éxitos y los ricoteros no se lo pueden perder.
Ubicación: Arena Maipú.
Fecha y hora: Domingo 21, 21:00 horas.
Ticketera y precios: Entradas por Ticketek.
Los Totoras
Participarán en la edición de diciembre del evento Vino a El Roble, un festival que combina cata de vinos y música al aire libre en el complejo El Roble Wake Complex, Maipú.
Ubicación: El Roble Wake Complex.
Fecha y hora: Viernes 5, desde las 18:00 horas.
Ticketera y precios: Entradas por Venti.
Valentino Rossi
El cantante y compositor argentino (participante de La Voz Argentina 2025) ofrecerá un espectáculo íntimo en formato acústico. La productora Nómade organiza una sesión especial en Mendoza, en la zona de Palmares Valley.
Ubicación: Palmares Valley
Fecha y hora: Martes 9, 20:00 horas.
Ticketera y precios: Entradas por el sitio oficial de Nómade.