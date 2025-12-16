Santiago del Moro sorprendió al confesar su vínculo sentimental con una ex Gran Hermano: "Saliendo de la mano"

El conductor estuvo presente en una de las jornadas de casting del reality y, en ese contexto, fue entrevistado por Analía Franchín, donde sorprendió con una confesión personal.

Santiago del Moro se hizo presente en una de las jornadas de casting de Gran Hermano: Generación Dorada, la nueva edición del reality que llegará a la pantalla de Telefe en 2026. En ese contexto, el conductor sorprendió al compartir una revelación inesperada sobre su vínculo personal con una exparticipante del programa.

Durante una nota realizada para A la Barbarossa en pleno proceso de selección, Analía Franchín logró que Del Moro se sincerara y hablara desde un costado más íntimo, lejos del rol estrictamente profesional que suele mostrar frente a cámara.

"¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?", le preguntó la periodista.

Sin esquivar la consulta, el conductor admitió que hubo una concursante que lo marcó especialmente durante su paso por el reality. "Sí, con 'Furia' (Juliana Scaglione). Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti (Bautista Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón".

Esto fue lo que dijo Santiago del Moro sobre Juliana Scaglione Santiago Del Moro Confesó Que Tiene Un Gran Cariño Por Juliana Scaglione La charla continuó con otra pregunta directa de Franchín, que buscó despejar una de las dudas más frecuentes entre los seguidores del programa. "¿Alguna vez votaste?". Fiel a su estilo, Del Moro fue tajante y despejó cualquier especulación: "No, eso no. Mis hijas sí".