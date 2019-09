Rumores de crisis entre Flor de la V y Pablo Goycochea

Según rumores que llegaron a Exitoína, Florencia de la V y su marido, Pablo Goycochea, no estarían atravesando por un buen momento. Es más, fuentes cercanas al mencionado portal dicen que están distanciados pero siguen juntos en la misma casa. Desde hace algún tiempo que no se los ve juntos socialmente. Más allá del tema de turnarse para quedarse con sus hijos (Isabella y Paul, de 8 años), antes siempre iban juntos a eventos importantes, como el último de Los Piletones, la gala solidaria de Margarita Barrientos, al que Flor fue sola un mes atrás. Recordemos que allí, además, sucedió el episodio que sacó a la luz Maju Lozano, cuando su propio marido le contó las barbaridades que Flor habría dicho de ella sin darse cuenta de que él la estaba escuchando, algo que Florencia desmintió categóricamente.

Por otra parte, la última foto juntos que Flor posteó en sus redes data de julio, junto a sus dos hijos en Cardales, con una leyenda que dice: “Celebrando en (mención del lugar) con mi familia el aniversario de la sanción de la ley de matrimonio igualitario en Argentina. ¡Celebremos el amor!”. Recordemos también que en marzo de este año, con motivo del cumpleaños número 44 de Flor, la pareja decidió renovar sus votos matrimoniales tras 11 años de casados en un doble evento realizado en Helena Beach, en Mar del Plata, donde estuvieron presentes los amigos más íntimos de la pareja, quienes vistieron de blanco como parte de la consigna y que quedó documentado en las redes de la actriz. "Hoy te vuelvo a elegir como hace 20 años", le expresaba De la V a su marido a través de una bella imagen en Twitter.

Hoy Flor está dedicada a disfrutar de su gran momento, ya que se luce en el Súper Bailando de Marcelo Tinelli, en El Trece y en su primer año como conductora de Flor de Tarde (lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine) se dio el gusto de ganar su primer Martín Fierro de Cable de APTRA en la categoría Conductora. Y, para sorpresa de muchos, Pablo no estuvo ni en la fiesta, realizada en el Hotel Panamericano el pasado 9 de septiembre, ni en los agradecimientos de su mujer. Flor apenas pudo hablar desde el estrado por la emoción: “No lo puedo creer, estoy completamente sin palabras. Estoy extremadamente emocionada”, dijo rodeada pro su equipo. “Es un ciclo que me da muchísimas alegrías, es el living de mi casa. Hay absoluta libertad, se puede hablar y hay tiempo, que es lo que falta en la televisión. Quiero compartirlo también con mis hijos que me están mirando desde mi casa. ¡Ganó mamá! No lo puedo creer, no saben lo importante que era esto para ellos. ¡No lo puedo creer!, porque por lo general pierdo. Gracias”.