Florencia de la V destruyó a Viviana Canosa con fuertísimas afirmaciones

Florencia de la V destrozó a Viviana Canosa mientras la conductora entrevistaba a Hilda "Chiche" Duhalde, para quien también tuvo picantes palabras, en su programa Nada Personal (El Nueve).

Viviana Canosa volvió a la televisión en pleno año electoral con un programa político que va de lunes a viernes a las 23 horas por El Nueve. En ese marco, la conductora entrevistó este viernes a Chiche Duhalde, quien se postulará como senadora provincial por Consenso Federal, la alianza que lleva a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey como fórmula presidencial.

Pero lo que llamó la atención en las redes fueron los furiosos tuits de Florencia de la V contra la conductora de Nada Personal y su entrevistada.

"Cuánta hipocresía", escribió primero Flor, junto a un emoji tapándose la cara y una captura del programa de Canosa, donde se la ve frente a Chiche Duhalde.

Rápido de reflejos, Ángel de Brito le preguntó picante: "¿Cuál de las dos?".

Lejos de quedarse callada, la conductora de Flor de Tarde (Magazine) y participante del Súper Bailando lanzó: "Las dos".

Luego, en otro tuit, se explayó: “Una se enriqueció con la necesidad de los pobres del conurbano, y la otra una arpía sin corazón con peinado cool y perfume Hermès haciéndose la comprometida, es más falsa que las historias de las cucharitas de plata“, dijo la actriz.

Sobre "las historias de las cucharitas de plata": recordemos que en 2014, Canosa enfureció contra Lizy Tagliani, quien trabajó con ella varios años, luego de que la humorista revelara que la conductora la echó tras sufrir el robo de una cucharita de plata. "Estoy harta de escuchar lo de la cucharita Es cierto que alguien me robó pero no solo una cuchara. Me robó mi confianza. Tanto Lizy como gente de mi equipo entraba a mi casa, fui muy generosa, la ayudé con su madre", dijo Viviana en ese momento en Infama.

Este sábado, en diálogo con Polino Auténtico (Radio Mitre), la artista se refirió a su histórica pelea con la conductora. "Empecé a hacer zapping, lo vi y puse eso. Me agarró un sincericidio. Es una opinión de algo que estaba viendo, como espectadora y porque es lo que creo”, le dijo a Marcelo Polino.

Y siguió: “Está todo bien, es simplemente una opinión personal que yo tengo de ella. No es nada personal, la conozco desde que empezó en el periodismo. No le creo lo que hace”, sostuvo sobre Canosa.

“Hay algo que es mucho más profundo, que tiene que ver con las ideas y el pensamiento de las personas. Uno puede decir muchas cosas pero después las tiene que sostener con el pecho. Ella quedó muy en evidencia cuando tuvo ese supuesto enfrentamiento conmigo”, señaló, refiriéndose al enfrentamiento que tuvo con la conductora en 2013, cuando dijo "Florencia de la V y Marcelo Polino son dos tipos que se pelean bien”, situación que terminó con el recordado descargo de la actriz en su programa La Pelu (Telefe).

"Mi nombre es Florencia Trinidad, madre de Paul e Isabella Goycochea. Señora del Dr. Pablo Alejandro Goycochea. Mujer y argentina", dijo en ese momento, llorando frente a cámara.

"Ella me vino a pedir disculpas en ese momento. Al otro día que había sucedido esa situación me intentó hablar por teléfono y yo no quise hablar. Es algo que ya está olvidado, ya pasó. Ya la perdoné, ya fue, ya no me afecta para nada”, admitió ante la consulta de Yanina Latorre.

Por último, Florencia analizó la situación actual del país y aseguró: “Los políticos últimamente son poco creíbles. Nadie está hablando de la patria, nadie está hablando de la Argentina. Hablan individualmente, hacen estas pseudo alianzas para confundir a la gente, para seguir gobernando, seguir siendo parte de este saqueamiento que está habiendo en la Argentina”, concluyó.

Fuente: Exitoína