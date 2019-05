Fuerte mensaje de Florencia de la V en el Día de la Diversidad Sexual

Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y Florencia de la V no quiso dejar de poner en sus redes sociales algunas frases para concientizar.

En una semana compleja para la conductora de Flor de Tarde porque una de sus invitadas, Edda Bustamante, dijo en su programa que "si uno tiene órganos masculinos, es varón", De La V metió su primera publicación con estos mensajes en los que homenajeó a referentes de la lucha por la igualdad de derechos de la comunidad trans como Lohana Berkins y Mariela Muñoz.

"Decirle a otra persona, que no es mujer, por no tener una vulva, es travesti-trans, no binarie odio". "Desconocer una ley es ignorancia, y yendo un poquito más allá... es maldad es ser cruel", remarcó acertadamente Florencia.

