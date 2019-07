Florencia de la V en Mendoza, montando feliz a caballo tras el fuerte cruce con Pampita y Flor Peña

Florencia de la V está atravesando una semana de situaciones muy eclécticas. Tras ser noticia en estos días por su cruce con Pampita Ardohain y Florencia Peña en una escandalosa pelea en el Bailando. Frente a las críticas devoluciones de las integrantes del jurado, Flor retrucó: "Yo bailo un montón y me costó muchísimo aprenderlo (en referencia a la coreografía que presentó junto a su compañero Gabo Usandivaras). Pero siento que nunca es suficiente para nosotros. Yo no soy bailarina y siempre tienen para decir algún detalle. Siempre como que no les alcanza, y si esperaban verme como Paloma Herrera están muertas porque no soy bailarina".

El nivel de tensión llegó a tal punto que Florencia amagó con renunciar al programa y afirmó que sintió un "halo de discriminación". Pero los momentos difíciles no se agotaron en este episodio, ya que la actriz y conductora lanzó el jueves fuertes conceptos sobre el colectivo Actrices Argentinas: "Yo formaba parte, pero me fui porque no me apoyaron. Me fui hace un montón, cuando tuve problemas. Ellas son sororas con las que quieren".

"Cuando tuve ataques, no las vi a ellas que salgan a defenderme. ¿O vos las viste? No. Desde que se creó el Colectivo tuve varios episodios. De Lanata para abajo, sacá la cuenta. Y en un momento hubo una charla, sacaron un comunicado, pero no me defendieron en redes sociales como a Thelma Fardin. Apoyo la causa del aborto, pero me fui a otro Colectivo",

Finalmente, y en plan de relax familiar, Florencia de la V decidió pasar unos días de descanso en Mendoza. Junto a sus marido y sus hijos, se mostró distendida en Casa Petrini, un complejo que incluye una bodega y un hotel ubicado en la localidad de Tupungato.

"Disfrutar buenos momentos en familia", comentó Flor disfrutando del sol mendocino. Una buena manera de cerrar una semana a pura tensión.