En la noche del jueves, Maju Lozano fue la condcutora de un evento solidario a beneficio del comedor Los Piletones. Florencia de la V, que estaba invitada a esa cena, hizo una dura crítica a la conductora, alegando que si hubiera sabido que ella estaría a cargo de la ceremonia directamente no hubiera venido.

"¡Mientras @soymajulozano conducía el evento, @Flordelav no paró de destrozarla! 'Si sabía que estaba esta no venía, es una ordinaria, una mersa (...)'. Sin saber que el señor que estaba sentado a su lado era Juan, la pareja de Maju", manifestó el periodista Lío Pecoraro en su cuenta de Twiter

En la mañana del viernes, Pecoraro publicó un video contando detalles sobre lo ocurrido y publicó un video donde se ve como Florencia y Maju se saludan una vez terminada la ceremonia.

Les cuento que le llamaron la atención a Florencia de la V en el canal para ver qué había pasado.

Ella va a negarlo. Están muy enojados. Pero todo lo que conté es verdad!!! — LÍOPECORARO (@liopecoraro) August 30, 2019

Sobre versión, De la V habló en su programa, Flor de tarde, para negar dicha situación."Como me siento involucrada en una situación, tengo que aclararla. Están diciendo que ayer, en la cena benéfica, me peleé con Maju Lozano. Ella fue extremadamente cálida conmigo, amorosa. Me invitaron a hacer un poco de la conducción para juntar dinero, pero no sucedió nada de lo que están diciendo. Si necesitan programa, no inventen cosas que no existieron. Por suerte, eso no pasó y soy la protagonista. Mentir y poner cosas en mi boca que nunca dije, no", dijo.

Maju también habló del tema en su programa de El Nueve: "¡Lo que me he reído! No es grave. No me lo puedo tomar en serio. Si uno lo escucha fuera de contexto, bueno. Pero no hay otra manera de tomármelo que con humor. Yo estaba conduciendo la gala de Margarita Barrientos y mi novio estaba pegado a la mesa de Flor. Y Flor, con una productora rubia, empezaron a destrozarme. Dijeron un montón de comentarios. 'Mersa, ordinaria'. Juan estaba pegado, muy cerca. ¡Ellas hablaban con una comodidad! Porque Juan no es conocido... Yo me río porque el que se enoja, pierde... Si ella lo desmiente o no lo desmiente, está todo bien. No me puedo tomar en serio que alguien me diga mersa", dijo Lozano en una parte de su descargo. Y para finalizar remarcó: "Yo tengo el mismo discurso arriba y abajo del escenario, por eso no me pasan estas cosas".

Fuente: Primicias Ya