Maju Lozano suspendió su casamiento a 15 días de dar el "sí": ¿qué pasó?

Maju Lozano había anunciado feliz y en vivo su compromiso con su pareja Juan en su programa Todas las tardes.

"Ya pusimos fecha. ¡Estoy con taquicardia desde ayer! Pero la verdad es que pienso 'tengo 47, ¿cuánto más puedo vivir?'. Él no puede casarse por Iglesia, pero algo haremos alguna bendición o algo", decía en aquella oportunidad la conductora.

La fecha elegida era este 31 de agosto. Sin embargo, este viernes contó el motivo por cual se pospuso el plan.

"¡Me dejaron! No, mentira… me toco la izquierda. ¡No, que el universo no me haya escuchado! Lo que pasa es que nos acabamos de mudar y estamos con la cabeza así, es mucho gasto y no es un momento para casarse. Nos íbamos a casar el 31 de agosto", explicó Maju para dejar en claro porqué no se casa por ahora.

Y cerró entre risas: "Decidimos estirarlo un poco. ¿Si está todo bien? Sí, creo que sí. No, si , todo muy bien. En realidad no los quiero invitar a ustedes, entonces no lo hago".

Fuente: Primicias Ya