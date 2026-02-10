Rotundo fracaso en El Trece: afirman que levantan un programa a semanas de empezar

Yanina Latorre compartió la información a través de sus redes sociales y sorprendió a todos con la noticia.

Un programa se despide de la grilla de El Trece.

El 2026 comenzó con todo en el mundo de la televisión y los cambios de panelistas y grillas han estado a la orden del día. Febrero recién comenzó y Yanina Latorre sacudió a todos al revelar una fuerte información que tiene que ver con un programa de El Trece.

La expanelista de LAM y conductora de Sálvese Quien Pueda volvió recargada de sus vacaciones en Estados Unidos y llena de información. Yanina reveló el lunes en su ciclo que un programa no seguiría al aire y posteriormente amplió todo en redes.

"Ayer me quedaron cositas. Les dije al aire que levantaban un programa", comenzó contando. Luego dejó en claro que el ciclo que saldrá del aire es nada más y nada menos que The Balls, el programa que lleva adelante Benjamín Vicuña.

El Trece decidió levantar el programa de Benjamín Vicuña El Trece El Trece levanta el programa de Benjamín Vicuña según Yanina Latorre. Foto: Instagram / @yanilatorre. "Llamaron a Barassi para que arranque antes a grabar y no puede. Queda una semana de bache", expresó respecto a fuerte complicación que tiene actualmente El Trece tras tomar esta drástica decisión.