Rocío Marengo recibió una hermosa noticia como regalo navideño: qué pasó con su hijo Isidro

Rocío Marengo compartió la primera imagen de su bebé fuera del hospital tras tres semanas de internación y una mudanza cargada de sentimientos.

Tras un período cargado de angustia y hermetismo, Rocío Marengo celebró el mejor regalo de Nochebuena: la salida del sanatorio de su pequeño Isidro. Luego de permanecer 21 días en el sector de neonatología del Sanatorio Otamendi, el bebé recibió el alta médica, permitiendo que la familia se reúna finalmente en su hogar para las fiestas.

el-hijo-de-rocio-marengo-de-alta-2159255 La felicidad de la mediática quedó más que clara en su rostro. Captura de Instagram La noticia se conoció a través de las redes sociales de la artista, donde publicó una tierna postal de Isidro descansando junto a un elefante de peluche. "Mi amorcito, llegó el día... ¡Hoy nos vamos a casa!", anunció Rocío con una sonrisa imbatible desde el ascensor del centro de salud.

Visiblemente conmovida por el apoyo recibido durante este proceso, la flamante mamá agradeció a sus seguidores: "Gracias a todos los que acompañaron este camino con buena energía y amor. No puedo más de la emoción".

el-hijo-de-rocio-marengo-de-alta-2159256 La imagen que Rocío Marengo subió de Isidro. Captura de Instagram La respuesta de Rocío Marengo a las críticas por sus decisiones Sin embargo, no todo fue celebración. anteriormente Marengo enfrentó las duras críticas que recibió por haberse mostrado cenando fuera mientras su hijo estaba internado. "La gran mentira de las redes. Mostrás un video vestida que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro", disparó indignada.