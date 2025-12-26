Un famoso conductor de streaming fue visto en un "chape furioso" con una reconocida actriz

Las cámaras de América TV mostraron las imágenes del apasionado encuentro que confirma el noviazgo del año en el ecosistema digital.

Los compañeros de streaming que se chaparon y sorprendieron a todos. / archivo MDZ

El verano arrancó con un romance que nadie vio venir pero que ya tiene pruebas contundentes. En la última emisión de A la tarde, el panelista Luis Bremer sacudió la pantalla al revelar un enigmático que involucra a uno de los solteros más codiciados de la farándula argentina.

El inesperado romance del verano y del streaming El chape furioso que sorprendió a todos en Navidad. El protagonista de esta historia no es otro que el Tucu López. Bremer lo describió como un verdadero rompecorazones, respetado incluso por sus propios colegas del ambiente: "Es un galán, reconocidos por actores varones también, para que entiendan que la lectura de galán de este pibe es por los pares. Salió con dos grandes figuras: una cantante, la otra conductora y actriz".

tucu lopez El Tucu López tiene un nuevo amor. Captura de pantalla La mujer que logró enamorar al locutor es Noe Antúnez, una destacada actriz de cine oriunda de Chaco. Según revelaron en el ciclo que conduce Karina Mazzocco, la química entre ambos traspasó la pantalla del canal de streaming donde trabajan juntos. Tras dar las coordenadas geográficas de la pareja, el programa puso al aire el material audiovisual que no deja lugar a dudas sobre la intensidad de la relación.

noe antunez La colega que se chapó con el Tucu López. Archivo MDZ "Chape furioso", exclamaron los integrantes del panel al ver las fotos y videos donde se los ve besándose apasionadamente. La sorpresa fue generalizada, ya que si bien se sabía que mantenían una excelente relación profesional, nadie sospechaba que el vínculo hubiera escalado a un plano sentimental tan fuerte. "Son compañeros de trabajo en el streaming", reafirmó Bremer para cerrar el círculo de esta nueva pareja que promete dar mucho que hablar en las redes sociales.