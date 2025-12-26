Bizarrap anunció una nueva BZRP Music Session con un exitoso cantante colombiano: de quién se trata y cuándo estrena
Luego de romper récords con Shakira y Quevedo, el argentino Bizarrap busca alcanzar su tercer número uno global de Spotify de la mano de un grande de Colombia.
En pleno brindis navideño, Bizarrap sacudió las redes sociales con un anuncio que nadie vio venir y que ya se perfila como el hit del verano. El productor estrella de Argentina eligió esta fecha tan especial para confirmar que su próxima "Music Session" tendrá como protagonista a J Balvin.
Con una publicación que incluyó las banderas de ambos países, el "Biza" sentenció: "BZRP music session #62 mañana", marcando el 26 de diciembre como el día del estreno mundial. El horario de lanzamiento oficial es para las 21 horas de ese día.
Esta colaboración llega en un punto de ebullición para el artista colombiano. Balvin acaba de deslumbrar con su espectáculo Ciudad Primavera, logrando sold out en Bogotá y Medellín, y ya confirmó un tour masivo por Colombia para el 2026. Para el joven de Ramos Mejía, esta sesión representa la oportunidad de sumar un nuevo éxito a su vitrina personal.
Los mayores éxitos de Bizarrap
El historial de Bizarrap lo avala con más de 60 colaboraciones, pero hay cinco que marcaron un antes y un después. La sesión de Shakira (#53) se convirtió en un hito cultural; la de Quevedo (#52) con su pegajoso Quédate fue la dueña absoluta del 2022; Nathy Peluso (#36) le dio el empujón internacional definitivo; Peso Pluma (#55) rompió fronteras con los corridos tumbados y la "tiradera" de Residente (#49) quedó en la historia como una de las más polémicas del género.
La expectativa por el volumen 62 es total, no solo por la jerarquía de los protagonistas, sino por el timing perfecto del lanzamiento. Mientras los fans aún terminan de celebrar las fiestas, la dupla promete incendiar las plataformas digitales y las pistas de baile. J Balvin, que planea visitar Cali, Barranquilla y Cartagena en su próxima gira, suma así un capítulo dorado a su carrera antes de que termine el 2025, de la mano del mago de las gorras y los lentes oscuros.