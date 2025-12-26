Bizarrap anunció una nueva BZRP Music Session con un exitoso cantante colombiano: de quién se trata y cuándo estrena

Luego de romper récords con Shakira y Quevedo, el argentino Bizarrap busca alcanzar su tercer número uno global de Spotify de la mano de un grande de Colombia.

En pleno brindis navideño, Bizarrap sacudió las redes sociales con un anuncio que nadie vio venir y que ya se perfila como el hit del verano. El productor estrella de Argentina eligió esta fecha tan especial para confirmar que su próxima "Music Session" tendrá como protagonista a J Balvin.

jbalvin J Balvin se caracteriza por sus gustos extravagantes Foto: elperiodico.com/es/ Bizarrap sorprendió a sus millones de seguidores con el anuncio de la sesión #62 junto a J Balvin. Archivo MDZ Con una publicación que incluyó las banderas de ambos países, el "Biza" sentenció: "BZRP music session #62 mañana", marcando el 26 de diciembre como el día del estreno mundial. El horario de lanzamiento oficial es para las 21 horas de ese día.

jbalvin biza El posteo navideño de Bizarrap que confirmó el lanzamiento para este 26 de diciembre. @bizarrap Esta colaboración llega en un punto de ebullición para el artista colombiano. Balvin acaba de deslumbrar con su espectáculo Ciudad Primavera, logrando sold out en Bogotá y Medellín, y ya confirmó un tour masivo por Colombia para el 2026. Para el joven de Ramos Mejía, esta sesión representa la oportunidad de sumar un nuevo éxito a su vitrina personal.

J Balvin 04.jpg J Balvin llega a la sesión con Biza en medio de su exitosa gira "Ciudad Primavera". @jbalvin Los mayores éxitos de Bizarrap El historial de Bizarrap lo avala con más de 60 colaboraciones, pero hay cinco que marcaron un antes y un después. La sesión de Shakira (#53) se convirtió en un hito cultural; la de Quevedo (#52) con su pegajoso Quédate fue la dueña absoluta del 2022; Nathy Peluso (#36) le dio el empujón internacional definitivo; Peso Pluma (#55) rompió fronteras con los corridos tumbados y la "tiradera" de Residente (#49) quedó en la historia como una de las más polémicas del género.