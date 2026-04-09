Roberto Pettinato rompió el silencio con una frase letal sobre su hijo Felipe: "No hay pruebas"

Entre el consumo y el accidente: la polémica defensa de Roberto Pettinato que ya genera repudio en las redes.

El exconductor de TV aseguró que, pese a lo que decida el juez, la felicidad familiar se rompió para siempre. / Captura TV

En una entrevista que promete ser el escándalo de la semana, Roberto Pettinato rompió el silencio y lanzó un fuerte descargo sobre la situación procesal de su hijo, Felipe Pettinato, en la causa que investiga la trágica muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.

Roberto Pettinato habló sobre la situación de su hijo Felipe. Sin vueltas y con una frialdad que dejó a todos en shock, el comunicador se plantó frente a las cámaras de Puro Show para exigir la libertad de su heredero, asegurando que la Justicia no tiene nada contra él.

"Debe salir absuelto": el plan de los Pettinato ante la Justicia Roberto no anduvo con rodeos al referirse al juicio que mantiene en vilo a la opinión pública. Con una seguridad que sorprendió a los cronistas, el conductor afirmó que Felipe saldrá ileso de este proceso.

roberto pettinato (3) Roberto Pettinato rompió el silencio en una entrevista exclusiva que puso a su hijo nuevamente en la mira. Captura TV Eltrece “Debe salir absuelto. No hay pruebas”, sentenció, citando supuestas declaraciones del fiscal en medios nacionales donde se reconocería la falta de evidencia contundente. Según el músico, lo ocurrido aquella fatídica noche fue el resultado de una dinámica peligrosa: “Es verdad que fueron compañeros de consumo y en ese contexto suelen suceder accidentes”.

Sin embargo, el punto más alto de tensión llegó cuando Roberto habló sobre la psiquis de su hijo. Reveló que Felipe sigue bajo estricto tratamiento en una clínica y que su silencio ante los tribunales tiene una explicación médica y emocional. “Él está súper bien y muy tranquilo porque no sabe qué pasó esa noche en su totalidad”, confesó el conductor, confirmando que el joven no declarará por no estar en condiciones.