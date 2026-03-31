"Drogándose con...": el crudo relato de Tamara Pettinato sobre la muerte de Melchor Rodrigo y la culpabilidad de su hermano Felipe

La periodista detalló el consumo extremo de anfetaminas y benzodiacepinas previo a la tragedia.

Tamara Pettinato rompió el silencio en FM Urbana Play y dio detalles escalofriantes del caso. / Archivo MDZ

El caso que tiene a Felipe Pettinato en la mira por la trágica muerte del neurólogo Melchor Rodrigo sumó un capítulo definitorio. En una entrevista exclusiva con María O’Donnell en Urbana Play, Tamara Pettinato rompió el silencio para realizar un fuerte descargo sobre lo que realmente sucedía en aquel departamento antes del fatídico incendio.

Tamara Pettinato y un fuerte descargo sobre el caso que arruinó la vida de su hermano. Lejos de las especulaciones, la periodista le puso nombre y apellido al drama que consumía a su hermano y al médico, revelando detalles inéditos de una relación marcada por los excesos y la tragedia.

Tamara Pettinato le expresó su apoyo a su hermano Felipe. Foto: Instagram Felipe Pettinato La periodista aseguró que su hermano y el médico eran amigos y consumían sustancias desde la mañana. Instagram Felipe Pettinato Un "combo mortal" puertas adentro: la verdad sobre el consumo de Felipe Pettinato Sin filtros, Tamara describió la dinámica tóxica que unía a Felipe con Melchor. Desmintió que existiera una relación médico-paciente y aseguró que eran "muy amigos" unidos por la adicción. “Estaban en ese departamento con el único objetivo de consumir todo el día”, disparó la panelista, detallando que la mezcla de anfetaminas y medicación psiquiátrica legal generó un estado de vulnerabilidad absoluta.

felipe pettinato.jpg Felipe Pettinato enfrenta un pedido de más de cuatro años de prisión por el incendio en su departamento. Archivo MDZ Para ella, el incendio no fue un plan macabro, sino la consecuencia directa de una enfermedad: “La causa número uno de muerte en adictos son los accidentes domésticos, que es lo que pasó”.

En el plano judicial, el panorama cambió tras la última audiencia. El fiscal desestimó el dolo que pedía la querella (quienes solicitaban 15 años) y pidió una pena de cuatro años y siete meses por considerar el hecho como culposo.