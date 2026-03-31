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Tamara Pettinato

"Drogándose con...": el crudo relato de Tamara Pettinato sobre la muerte de Melchor Rodrigo y la culpabilidad de su hermano Felipe

La periodista detalló el consumo extremo de anfetaminas y benzodiacepinas previo a la tragedia.

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Tamara Pettinato rompió el silencio en FM Urbana Play y dio detalles escalofriantes del caso. / Archivo MDZ

Tamara Pettinato rompió el silencio en FM Urbana Play y dio detalles escalofriantes del caso. / Archivo MDZ

El caso que tiene a Felipe Pettinato en la mira por la trágica muerte del neurólogo Melchor Rodrigo sumó un capítulo definitorio. En una entrevista exclusiva con María O’Donnell en Urbana Play, Tamara Pettinato rompió el silencio para realizar un fuerte descargo sobre lo que realmente sucedía en aquel departamento antes del fatídico incendio.

Tamara Pettinato y un fuerte descargo sobre el caso que arruinó la vida de su hermano.

Lejos de las especulaciones, la periodista le puso nombre y apellido al drama que consumía a su hermano y al médico, revelando detalles inéditos de una relación marcada por los excesos y la tragedia.

Tamara Pettinato le expresó su apoyo a su hermano Felipe. Foto: Instagram Felipe Pettinato
La periodista asegur&oacute; que su hermano y el m&eacute;dico eran amigos y consum&iacute;an sustancias desde la ma&ntilde;ana.

La periodista aseguró que su hermano y el médico eran amigos y consumían sustancias desde la mañana.

Un "combo mortal" puertas adentro: la verdad sobre el consumo de Felipe Pettinato

Sin filtros, Tamara describió la dinámica tóxica que unía a Felipe con Melchor. Desmintió que existiera una relación médico-paciente y aseguró que eran "muy amigos" unidos por la adicción. “Estaban en ese departamento con el único objetivo de consumir todo el día”, disparó la panelista, detallando que la mezcla de anfetaminas y medicación psiquiátrica legal generó un estado de vulnerabilidad absoluta.

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Felipe Pettinato enfrenta un pedido de m&aacute;s de cuatro a&ntilde;os de prisi&oacute;n por el incendio en su departamento.

Felipe Pettinato enfrenta un pedido de más de cuatro años de prisión por el incendio en su departamento.

Para ella, el incendio no fue un plan macabro, sino la consecuencia directa de una enfermedad: “La causa número uno de muerte en adictos son los accidentes domésticos, que es lo que pasó”.

En el plano judicial, el panorama cambió tras la última audiencia. El fiscal desestimó el dolo que pedía la querella (quienes solicitaban 15 años) y pidió una pena de cuatro años y siete meses por considerar el hecho como culposo.

El neurólogo Melchor Rodrigo murió en el incendio.
Melchor Rodrigo, el neur&oacute;logo cuya muerte desat&oacute; un proceso judicial que mantiene en vilo al clan Pettinato.

Melchor Rodrigo, el neurólogo cuya muerte desató un proceso judicial que mantiene en vilo al clan Pettinato.

Tamara subrayó que su hermano sufrió mucho la pérdida y que su recuperación es una lucha diaria. “Es una enfermedad crónica, va a tener que estar controlado siempre”, concluyó, confirmando que Felipe hoy realiza un tratamiento ambulatorio tras haber pasado más de un año internado luego del escándalo que le cambió la vida para siempre.

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