¿Riesgo kuka? El rating de Mario Pergolini con un conocido actor peronista como invitado

Mientras Otro día pedido transita la coda final de su primera temporada, la producción optó por un artista que para algunos es sinónimo de la división de aguas en la grieta política.

Mario Pergolini transita la última semana de la primera temporada al aire de su programa Otro día perdido (eltrece), y el conductor viene cosechando en estos días muy buenas marcas en el rating. Sin embargo, la presencia de un conocido actor que abiertamente es simpatizante del peronismo, sembró la duda sobre la posibilidad de un bajón en las mediciones del ciclo que cuenta con un largo segmento dedicado a la entrevista con la figura invitada.

Si vamos a las noches previas a la del mano a mano entre Pergolini y el artista en cuestión, encontramos que este martes el late night show conquistó un promedio de 4.3 puntos de rating con el distendido ida y vuelta entre el anfitrión y la actriz Agustina Cherri, mientras que el lunes Otro día perdido logró un resultado todavía más favorable con los 4.6 que reportó la visita de la cantante Ángela Leiva.

Tanto el lunes como el martes, el programa de Mario Pergolini consiguió ubicarse como la segunda propuesta más vista de cada jornada en eltrece, detrás de Buenas noches familia, el envío de entretenimiento que encabeza Guido Kaczka.

Mario Pergolini y el rating en la última semana de Otro día perdido Mario Pergolini Aseguró Que Esteban Lamothe No Es Lindo En tanto que este miércoles, el ciclo cayó al tercer lugar en la pantalla de su canal, detrás del mencionado puntero y la clásica y ultra repetida serie El Zorro. Concretamente, Otro día perdido promedió en esta oportunidad 4.0 puntos de rating, y el invitado por el que apostó Mario Pergolini y su producción fue Esteban Lamothe.

Si bien el actor ha aclarado en más de una oportunidad que no es kirchnerista, es un fervoroso adherente al peronismo y fue educado en el seno de una familia que es devota de tal partido.