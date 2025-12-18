Mario Pergolini va por todo: el popular cantante con el que promete arrasar en el rating
El conductor de El Trece está apostando muy fuerte con sus invitados en este fin de año y tendrá a un gran artista.
Mario Pergolini llegó a El Trece y sin lugar a dudas conquistó a la audiencia con Otro Día Perdido. Luego de estar ausente por 15 años en la televisión, el conductor volvió con todo y desde que comenzó logró grandes objetivos en cuanto a su audiencia.
Por el living del programa pasaron figuras muy buscadas, como fue el caso de la China Suárez junto a Mauro Icardi, y artistas internacionales del calibre de Rosalía y Juanes. También entrevistó a grandes actores como Ricardo Darín, Agustina Cherri y figuras del espectáculo como Yanina Latorre.
Este jueves 18 de diciembre, Mario Pergolini y su producción apostaron nuevamente por un popular cantante que tiene una enorme carrera y forma parte de una de las bandas más queridas de Argentina.
El popular artista que tendrá Mario Pergolini
Se trata nada más ni nada menos que de Chano, líder de Tan Biónica Con la presencia del artista, el conductor buscará seguir por el camino positivo del rating y la entrevista se podrá ver a partir de las 22:30 por El Trece, en lo que es uno de los últimos programas del año hasta el 2026.
Si bien no está confirmado por los protagonistas, Mario Pergolini y todo su equipo volverán el próximo año con el mismo formato. Fue Ángel de Brito quien dio la primicia días atrás a través de sus redes sociales y generó expectativa.