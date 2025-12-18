Mario Pergolini va por todo: el popular cantante con el que promete arrasar en el rating

El conductor de El Trece está apostando muy fuerte con sus invitados en este fin de año y tendrá a un gran artista.

Mario Pergolini llegó a El Trece y sin lugar a dudas conquistó a la audiencia con Otro Día Perdido. Luego de estar ausente por 15 años en la televisión, el conductor volvió con todo y desde que comenzó logró grandes objetivos en cuanto a su audiencia.

Por el living del programa pasaron figuras muy buscadas, como fue el caso de la China Suárez junto a Mauro Icardi, y artistas internacionales del calibre de Rosalía y Juanes. También entrevistó a grandes actores como Ricardo Darín, Agustina Cherri y figuras del espectáculo como Yanina Latorre.

Este jueves 18 de diciembre, Mario Pergolini y su producción apostaron nuevamente por un popular cantante que tiene una enorme carrera y forma parte de una de las bandas más queridas de Argentina.

El popular artista que tendrá Mario Pergolini Captura de pantalla 2025-12-18 161244 Mario Pergolini tendrá a Chano como invitado. Foto: Instagram / @otrodiaperdido. Se trata nada más ni nada menos que de Chano, líder de Tan Biónica Con la presencia del artista, el conductor buscará seguir por el camino positivo del rating y la entrevista se podrá ver a partir de las 22:30 por El Trece, en lo que es uno de los últimos programas del año hasta el 2026.