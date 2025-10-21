Revelaron un fuerte dato sobre el mal momento económico de L-Gante: "Pedía plata para..."
Yanina Latorre dialogó con el abogado de Elián y el letrado contó detalles sobre la complicada situación del artista.
Elián Valenzuela, más conocido artísticamente como L-Gante, sorprendió a sus seguidores al borrar todas las fotos de su perfil de Instagram y anunciar su separación laboral de su mánager Maxi "El Brother", quien lo acompañó desde los inicios de su carrera. Este anuncio lo realizó mediante un fuerte posteo.
L-Gante fue contundente con su escrito: "Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso".
Te Podría Interesar
En medio de todo esto, Yanina Latorre se comunicó con el abogado de Elián, quien dio detalles del mal momento económico que pasó el artista: "Este chico firmó hasta lo que no se puede firmar... No tiene nada, le manejaban las cosas a su antojo".
El abogado de L-Gante reveló detalles del mal momento económico del artista
También dejó en claro que "nunca manejó plata, él pedía plata hasta para comprar chicles, la casa en el barrio cerrado está a nombre de Lourdes, la esposa de Maxi y lo que ganó, supuestamente en su carrera, no lo tiene". Posteriormente a esto, Yanina se comunicó con L-Gante para consultarle cómo se encontraba tras lo sucedido.
"Está todo en orden, arrancando el día y ocupándome de lo nuevo. Más que nada quiero tomar el control de mis cosas y anular de mayor manera posible el contrato que tengo con ellos sin que se me dificulte seguir trabajando", comentó Elián Valenzuela. También, subrayó que "me han pasado muchas cosas y más que nada quisiera encargarme yo tanto de lo artístico como de lo personal".