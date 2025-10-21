Presenta:

Mdz Show

|

lgante

Revelaron un fuerte dato sobre el mal momento económico de L-Gante: "Pedía plata para..."

Yanina Latorre dialogó con el abogado de Elián y el letrado contó detalles sobre la complicada situación del artista.

MDZ Show

El cantante despidió a su representante. Foto: Instagram @lgante_keloke

El cantante despidió a su representante. Foto: Instagram @lgante_keloke

Elián Valenzuela, más conocido artísticamente como L-Gante, sorprendió a sus seguidores al borrar todas las fotos de su perfil de Instagram y anunciar su separación laboral de su mánager Maxi "El Brother", quien lo acompañó desde los inicios de su carrera. Este anuncio lo realizó mediante un fuerte posteo.

L-Gante fue contundente con su escrito: "Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso".

Te Podría Interesar

En medio de todo esto, Yanina Latorre se comunicó con el abogado de Elián, quien dio detalles del mal momento económico que pasó el artista: "Este chico firmó hasta lo que no se puede firmar... No tiene nada, le manejaban las cosas a su antojo".

El abogado de L-Gante reveló detalles del mal momento económico del artista

Revelaron un fuerte dato sobre el mal momento económico de L-Gante: "Pedía plata para..."

También dejó en claro que "nunca manejó plata, él pedía plata hasta para comprar chicles, la casa en el barrio cerrado está a nombre de Lourdes, la esposa de Maxi y lo que ganó, supuestamente en su carrera, no lo tiene". Posteriormente a esto, Yanina se comunicó con L-Gante para consultarle cómo se encontraba tras lo sucedido.

Captura de pantalla 2025-10-21 211917
L-Gante se encuentra en guerra con su exrepresentante. Foto: captura de video/ Am&eacute;rica TV.&nbsp;

L-Gante se encuentra en guerra con su exrepresentante. Foto: captura de video/ América TV.

"Está todo en orden, arrancando el día y ocupándome de lo nuevo. Más que nada quiero tomar el control de mis cosas y anular de mayor manera posible el contrato que tengo con ellos sin que se me dificulte seguir trabajando", comentó Elián Valenzuela. También, subrayó que "me han pasado muchas cosas y más que nada quisiera encargarme yo tanto de lo artístico como de lo personal".

Archivado en

Notas Relacionadas