Relación rota: el fuerte comunicado de L-Gante tras la pelea con su representante

L-Gante sorprendió a todos luego de compartir un fuerte comunicado que marcó el final de la etapa con Maxi El Brother como su representante. En el Diario de Mariana (América) comentaron que quien se encargaba de su representación lo habría estafado.

En el ciclo de Mariana Fabbiani dieron a conocer que Elián Valenzuela le envió una carta documento y esto no hace más que confirmar que la relación está totalmente terminada. Horas después de esto, L-Gante decidió compartir un fuerte comunicado en sus redes sociales.

"Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso", comenzó escribiendo el cantante.

Captura de pantalla 2025-10-20 215116 La carta documento que L-Gante le envió a Maxi El Brother. Foto: captura de video/ América TV. Luego, agregó: "A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista. También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados".