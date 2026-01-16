Revelaron que una mega estrella tiene una deuda millonaria por multas: quién es

En A la Tarde compartieron una información que pone a una famosa en el medio de la polémica.

El mundo de la farándula quedó totalmente impactado luego de que revelaron que una mega estrella tiene una deuda multimillonaria debido a que no ha pagado las multas que le han realizado. En A la Tarde decidieron contar de quién se trata y hay sorpresa.

Karina Mazzocco y todo su equipo llevaron el famoso enigmático para que el público participante adivinara de quién se trataba. Resulta que la famosa en cuestión es una conductora muy conocida y que se encuentra en estos momentos trabajando en Telefe.

Se trata nada más y nada menos que de Wanda Nara y fue el periodista Santiago Sposato quien contó en detalle lo que sucede con la mediática: "Nos figura que bajo su documento hay 94 multas por un poco más de 16 millones de pesos".

Además, dejó en claro que las multas no son de un solo vehículo, sino que en el sistema figurarían tres vehículos distintos, según los dichos del panelista del programa de América. No es la primera vez que sale a la luz un dato así sobre la expareja de Mauro Icardi.