¡Polémica! Revelaron el monto millonario que debe Wanda Nara por diferentes multas que le impuso la Justicia

Gustavo Méndez habló sobre las deudas de la conductora de Telefe y sorprendió a todos.

Wanda Nara se encuentra en el mejor momento profesional, ya que MasterChef Celebrity es un verdadero éxito en Telefe. Además, se encuentra muy feliz en su vida personal con Martín Migueles, su nueva pareja tras la relación que mantuvo con L-Gante.

Sin embargo, no son todas buenas noticias para la empresaria, ya que Gustavo Méndez dio a conocer el monto millonario que debe Wanda por distintas multas que la Justicia le ha realizado: "Elba Marcovecchio y Lara Piro están presentando una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la hija menor con Mauro Icardi en su cumpleaños".

"Hay dos cautelares que ni la responsable (Wanda Nara), ni sus familiares, amigos y allegados pueden subir fotos. Este fin de semana subieron un montón de fotos", expresó el panelista de Mujeres Argentinas. Posteriormente a esta información, el comunicador dio a conocer la cifra millonaria que debe la expareja de Mauro Icardi.

El millonario monto que debería Wanda Nara a la Justicia ¡Polémica! Revelaron el monto millonario que debe Wanda Nara por diferentes multas "La primera multa fue el año pasado cuando en el sillón de Susana Giménez dijo que iba a pagar la multa de 10 millones de pesos y nunca la pagó. Después tiene dos multas por 50 millones a favor de Mauro Icardi y dos multas de 80 millones, 160 millones en total, a favor del Hospital Gutiérrez", contó Méndez en El Trece.