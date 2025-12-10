Revelaron detalles de la misteriosa mujer que acompañó a Martín Demichelis a Mendoza

El show de Hernán Cattaneo en la provincia hizo que diferentes figuras arriben a Mendoza para pasar un hermoso día escuchando música electrónica. Zaira Nara, Mery Del Cerro y hasta Martín Demichelis estuvieron presentes y el ex de Evangelina Anderson fue noticia en las últimas horas.

Es que se lo pudo ver junto a una misteriosa mujer en el evento y, por supuesto, que Yanina Latorre decidió investigar a fondo esta situación. La conductora de América reveló en Sálvese Quien Pueda el nombre de la chica que estuvo con el extécnico de River Plate.

Yanina Latorre contó quién es la misteriosa mujer que acompañó a Martín Demichelis Revelaron detalles de la misteriosa mujer que acompañó a Martín Demichelis en Mendoza "Estaba en lo de Cattaneo y fue con un grupo de amigos. Se viralizó un video donde se lo ve a él bailando acarameladamente con una morocha", comentó la panelista de LAM en su programa. Posteriormente, decidió revelar la identidad de la mujer en cuestión.