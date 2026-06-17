Rating: el canal que arrasó durante el debut de la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó de manera positiva la defensa del título y en esta nota te contamos las repercusiones sobre el rating.

La Selección argentina tuvo una actuación a la altura de lo que significa debutar en una nueva Copa del Mundo tras lo conseguido en Qatar 2022. El partido encendió la pantalla chica y un canal lideró de forma cómoda el rating del martes.

Telefe fue la señal que eligieron la mayoría de las personas para poder ver el primer encuentro de la albiceleste en este Mundial 2026. El canal de la familia promedió 34.8 puntos y fue lo más visto del día. Además, es la medición más alta de la TV abierta desde la final del Mundial Qatar 2022.

La TV Pública, llegó a un promedio de tan solo 3.3 puntos de audiencia, lo que marca una fuerte diferencia respecto a Telefe. Por otro lado, TyC Sports llegó a tener un pico de 16.1 puntos de rating, siendo el segundo canal más elegido.

Telefe, el canal que lideró el rating durante el partido de Argentina con Argelia Rating El contundente rating de Telefe. Foto: televisión.com. En cuanto al mundo de los streams, hay que decir que Telefe también lideró sin problemas y llegó a tener 516.000 personas viendo la transmisión. Esto deja en claro el fanatismo y el furor que causan Lionel Messi y también el seleccionado nacional.

Lionel Messi debut Selección argentina Mundial 2026 Lionel Messi lidera la ilusión. Fotobaires Cuándo juega el próximo partido la Selección argentina El seleccionado ya puso su cabeza en el segundo partido que tendrá en Dallas frente a Austria. Lionel Scaloni y sus futbolistas tendrán un duro desafío por delante, ya que su rival también logró la victoria por 3-1 frente a Jordania.