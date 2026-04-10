"Que se ponga a laburar": la frase letal de Nico Occhiato que dejó a Migue Granados en la mira

El conductor de "Nadie dice nada" explotó tras ser acusado de organizar ataques virtuales y le respondió con todo a su rival.

La guerra fría entre LUZU TV y OLGA volvió a explotar luego de que Migue Granados lanzara una acusación incendiaria contra Nicolás Occhiato, señalándolo como el cerebro detrás de una campaña de odio contra una de sus figuras. Pero ojo, porque el dueño de LUZU no se quedó callado y respondió con un fuerte descargo que dejó a todos en shock y prendió fuego las redes sociales.

"Una boludez atómica": Occhiato contra las cuerdas La mecha la encendió Migue Granados durante una charla con Martín Cirio, donde recordó el polémico pase de Marti Benza a OLGA en 2025. Sin filtros, Migue disparó que el hate masivo que recibió la influencer fue algo "armado" desde las filas de Occhiato.

Esto fue lo que dijo Occhiato Nico Occhiato mandó a Migue Granados a trabajar. La respuesta de Nico en Intrusos fue lapidaria: “Me parece una boludez atómica”, sentenció visiblemente molesto. Para el presentador de La Voz Argentina, la acusación es una "conspiranoia rara" y defendió a su comunidad asegurando que en Twitter la gente es libre de opinar, sin necesidad de recibir órdenes de nadie.

Miguel Granados y Nicolás Occhiato se enfrentaron en X. Foto: Instagram Sonequevolaba/ Instagram Nicoochiato. "Nadie dice nada" continúa liderando las métricas, un dato que Occhiato usó para chicanear a su eterno rival. Instagram Sonequevolaba / Instagram Nicoochiato Pero el momento de mayor tensión llegó cuando Occhiato recordó la "traición" que sintió cuando el equipo de TDT registró el nombre del programa mientras seguían al aire en su canal. “Obvio que me enojé, me calenté y se vio al aire”, confesó con honestidad brutal.