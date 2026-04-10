"Que se ponga a laburar": la frase letal de Nico Occhiato que dejó a Migue Granados en la mira
El conductor de "Nadie dice nada" explotó tras ser acusado de organizar ataques virtuales y le respondió con todo a su rival.
La guerra fría entre LUZU TV y OLGA volvió a explotar luego de que Migue Granados lanzara una acusación incendiaria contra Nicolás Occhiato, señalándolo como el cerebro detrás de una campaña de odio contra una de sus figuras. Pero ojo, porque el dueño de LUZU no se quedó callado y respondió con un fuerte descargo que dejó a todos en shock y prendió fuego las redes sociales.
"Una boludez atómica": Occhiato contra las cuerdas
La mecha la encendió Migue Granados durante una charla con Martín Cirio, donde recordó el polémico pase de Marti Benza a OLGA en 2025. Sin filtros, Migue disparó que el hate masivo que recibió la influencer fue algo "armado" desde las filas de Occhiato.
Esto fue lo que dijo Occhiato
La respuesta de Nico en Intrusos fue lapidaria: “Me parece una boludez atómica”, sentenció visiblemente molesto. Para el presentador de La Voz Argentina, la acusación es una "conspiranoia rara" y defendió a su comunidad asegurando que en Twitter la gente es libre de opinar, sin necesidad de recibir órdenes de nadie.
Pero el momento de mayor tensión llegó cuando Occhiato recordó la "traición" que sintió cuando el equipo de TDT registró el nombre del programa mientras seguían al aire en su canal. “Obvio que me enojé, me calenté y se vio al aire”, confesó con honestidad brutal.
Sin embargo, no se quedó solo en el recuerdo y le devolvió la gentileza al hijo de Pablo Granados con un mensaje que ya es tendencia: “Me puse a formar otro programa que hoy lidera las tardes. Así que le recomiendo que se ponga a laburar también”. Con esta frase, Nico puso en la mira la gestión de su competidor y dejó claro que, en esta batalla por el liderazgo, ya no hay lugar para la diplomacia. ¿Habrá respuesta desde el canal de la esquina o este es el nocaut definitivo?