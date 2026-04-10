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Nico Occhiato

"Que se ponga a laburar": la frase letal de Nico Occhiato que dejó a Migue Granados en la mira

El conductor de "Nadie dice nada" explotó tras ser acusado de organizar ataques virtuales y le respondió con todo a su rival.

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Nicolás Occhiato no ocultó su fastidio al responder las acusaciones de Migue Granados.&nbsp;

Nicolás Occhiato no ocultó su fastidio al responder las acusaciones de Migue Granados. 

Capturas TV

La guerra fría entre LUZU TV y OLGA volvió a explotar luego de que Migue Granados lanzara una acusación incendiaria contra Nicolás Occhiato, señalándolo como el cerebro detrás de una campaña de odio contra una de sus figuras. Pero ojo, porque el dueño de LUZU no se quedó callado y respondió con un fuerte descargo que dejó a todos en shock y prendió fuego las redes sociales.

"Una boludez atómica": Occhiato contra las cuerdas

La mecha la encendió Migue Granados durante una charla con Martín Cirio, donde recordó el polémico pase de Marti Benza a OLGA en 2025. Sin filtros, Migue disparó que el hate masivo que recibió la influencer fue algo "armado" desde las filas de Occhiato.

Esto fue lo que dijo Occhiato

Nico Occhiato mandó a Migue Granados a trabajar.

La respuesta de Nico en Intrusos fue lapidaria: “Me parece una boludez atómica”, sentenció visiblemente molesto. Para el presentador de La Voz Argentina, la acusación es una "conspiranoia rara" y defendió a su comunidad asegurando que en Twitter la gente es libre de opinar, sin necesidad de recibir órdenes de nadie.

Miguel Granados y Nicolás Occhiato se enfrentaron en X. Foto: Instagram Sonequevolaba/ Instagram Nicoochiato.
"Nadie dice nada" contin&uacute;a liderando las m&eacute;tricas, un dato que Occhiato us&oacute; para chicanear a su eterno rival.

"Nadie dice nada" continúa liderando las métricas, un dato que Occhiato usó para chicanear a su eterno rival.

Pero el momento de mayor tensión llegó cuando Occhiato recordó la "traición" que sintió cuando el equipo de TDT registró el nombre del programa mientras seguían al aire en su canal. “Obvio que me enojé, me calenté y se vio al aire”, confesó con honestidad brutal.

Nico Occhiato y Migue Granados llevan adelante una guerra de streaming Se conocieron en las últimas horas las mediciones de rating
Migue Granados encendió la polémica al sugerir que LUZU organizó una campaña de desprestigio contra Marti Benza.

Migue Granados encendió la polémica al sugerir que LUZU organizó una campaña de desprestigio contra Marti Benza.

Sin embargo, no se quedó solo en el recuerdo y le devolvió la gentileza al hijo de Pablo Granados con un mensaje que ya es tendencia: “Me puse a formar otro programa que hoy lidera las tardes. Así que le recomiendo que se ponga a laburar también”. Con esta frase, Nico puso en la mira la gestión de su competidor y dejó claro que, en esta batalla por el liderazgo, ya no hay lugar para la diplomacia. ¿Habrá respuesta desde el canal de la esquina o este es el nocaut definitivo?

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