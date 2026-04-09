Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el viernes 10 de abril
La cartelera del viernes reúne espectáculos, música y entretenimiento para todos los gustos en Mendoza.
El verano sigue desplegando su agenda en la provincia con una programación que cruza experiencias inmersivas, comedias filosas, espectáculos tradicionales y propuestas al aire libre. La escena cultural se diversifica y ofrece alternativas para distintos públicos, consolidando a Mendoza como uno de los polos artísticos más activos de la temporada.
Estas son algunas de las propuestas destacadas que se podrán disfrutar el viernes 10 de abril:
- The Wall: El Teatro Independencia será escenario de uno de los regresos más esperados por los melómanos locales. Eclipse, la premiada agrupación mendocina con casi 30 años de trayectoria, presentará su nueva puesta de "The Wall", una obra que definen como un "viaje interno muy fuerte y oscuro".
Horario: 21:00 horas
Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad)
Entradas: a partir de $20.000 en Entradaweb
- Música de películas: El encuentro ineludible de la Sinfónica con el séptimo arte en cada una de sus temporadas propone en esta nueva edición un recorrido emocional por las joyas musicales que vieron la luz en la península itálica de la mano de la pantalla grande.
Horario: 20:30 horas
Dónde: Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad)
Entradas: $18.000 en Entradaweb
- Pecados capitales: Por gracia divina, el Cielo y la Tierra se unen y giran la rueda del destino que, al fin, hace caer la suerte sobre una familia totalmente desafortunada. La fortuna llega en forma de un viaje inesperado que los abre a un mundo desconocido y seductor. ¿Podrán resistirse o caerán ante los pies de la tentación?
Horario: 21:30 horas
Dónde: Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad)
Entradas: a $10.000 en Entradaweb