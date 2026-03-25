¿Qué es la Ley Cazzu? El fuerte proyecto que nació del escándalo de la artista argentina con Christian Nodal
La artista argentina impulsó una normativa para que el consentimiento de un solo padre baste para viajar al exterior en casos de crianza unilateral.
La separación entre Cazzu y Christian Nodal dejó de ser un simple chimento de pasillo para convertirse en un precedente legal que podría cambiar la vida de miles de madres. Tras la ruptura y el polémico nuevo romance del cantante mexicano, la "Jefa" del trap se encontró con un muro inesperado: la negativa de Nodal para que su hija, Inti, pudiera salir del país.
Este conflicto de intereses no solo sacudió las redes sociales, sino que impulsó la creación de la denominada "Ley Cazzu", una iniciativa que busca facilitar los viajes de menores sin depender del capricho de progenitores ausentes o extorsivos.
"Es una encrucijada": el análisis de los expertos sobre la violencia económica
El caso tomó tal magnitud que especialistas como la abogada Paula Mayor analizaron el fenómeno en Infobae. Según la experta, la situación de Cazzu refleja una realidad sistémica: la madre debe elegir entre criar a su hija o poder trabajar fuera del país para proveer.
“Desde la perspectiva de violencia de género, hay una encrucijada. La madre debe elegir entre compartir tiempo con su hija o poder desarrollarse y proveer económicamente trabajando. En este caso, la conducta del padre es doblemente grave”, explicó Mayor, resaltando que la cuota alimentaria exigida no refleja la verdadera capacidad económica del mexicano, quien es una estrella global.
Aunque el permiso para que Inti viaje fue finalmente otorgado de forma unilateral por la Justicia, Cazzu decidió no quedarse callada y llevar la bandera de las mujeres que no tienen su misma llegada mediática. La cantante aclaró que su lucha no es por una necesidad financiera personal, sino para exponer los obstáculos que enfrentan las familias con padres que no se hacen cargo pero retienen el poder de veto sobre la vida de los chicos.
“Ella siempre menciona que la cuota alimentaria no alcanza y no refleja la capacidad económica del progenitor”, reiteraron desde su entorno, poniendo el foco en el incumplimiento de los deberes que establece el Código Civil.
La propuesta de ley Cazzu, que ya circula en plataformas como change.org, busca que en casos de responsabilidad unilateral no sea necesaria la firma del padre que no cumple con sus funciones básicas. Esta discusión invita a repensar los mecanismos legales tanto en México como en Argentina, evitando que los menores queden atrapados en conflictos de adultos o reciban cuestionamientos sociales por llevar el apellido de alguien que no figura en su cotidianidad.