¿Qué es la Ley Cazzu? El fuerte proyecto que nació del escándalo de la artista argentina con Christian Nodal

La artista argentina impulsó una normativa para que el consentimiento de un solo padre baste para viajar al exterior en casos de crianza unilateral.

La plataforma change.org fue el punto de partida para que la "Ley Cazzu" llegara al Congreso. / Archivo MDZ

La separación entre Cazzu y Christian Nodal dejó de ser un simple chimento de pasillo para convertirse en un precedente legal que podría cambiar la vida de miles de madres. Tras la ruptura y el polémico nuevo romance del cantante mexicano, la "Jefa" del trap se encontró con un muro inesperado: la negativa de Nodal para que su hija, Inti, pudiera salir del país.

cazzu inti (2) Christian Nodal, en el centro de las críticas por denegar inicialmente el permiso de viaje de su hija. Archivo MDZ Este conflicto de intereses no solo sacudió las redes sociales, sino que impulsó la creación de la denominada "Ley Cazzu", una iniciativa que busca facilitar los viajes de menores sin depender del capricho de progenitores ausentes o extorsivos.

"Es una encrucijada": el análisis de los expertos sobre la violencia económica El caso tomó tal magnitud que especialistas como la abogada Paula Mayor analizaron el fenómeno en Infobae. Según la experta, la situación de Cazzu refleja una realidad sistémica: la madre debe elegir entre criar a su hija o poder trabajar fuera del país para proveer.

CAZZU (1) El proyecto de ley busca que las madres solteras no dependan del permiso de padres ausentes para viajar. Archivo MDZ “Desde la perspectiva de violencia de género, hay una encrucijada. La madre debe elegir entre compartir tiempo con su hija o poder desarrollarse y proveer económicamente trabajando. En este caso, la conducta del padre es doblemente grave”, explicó Mayor, resaltando que la cuota alimentaria exigida no refleja la verdadera capacidad económica del mexicano, quien es una estrella global.

cazzu inti (1) Cazzu e Inti, la unión que motivó un cambio en la agenda legislativa de México y Argentina. Archivo MDZ Aunque el permiso para que Inti viaje fue finalmente otorgado de forma unilateral por la Justicia, Cazzu decidió no quedarse callada y llevar la bandera de las mujeres que no tienen su misma llegada mediática. La cantante aclaró que su lucha no es por una necesidad financiera personal, sino para exponer los obstáculos que enfrentan las familias con padres que no se hacen cargo pero retienen el poder de veto sobre la vida de los chicos.