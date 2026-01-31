¡La está rompiendo! Cazzu lideró una colecta para combatir los incendios en la Patagonia y juntó una cifra millonaria

Lejos de los flashes, la artista fue personalmente a comprar equipos de seguridad y herramientas para los brigadistas que enfrentan el fuego.

Cazzu se involucró personalmente en la compra de herramientas para las zonas afectadas. / @cazzu - N/A

La solidaridad no conoce fronteras y esta vez la "Jefa del Trap" se puso la 10. Ante el avance imparable de las llamas que azotan a la Patagonia, Cazzu decidió liderar una cruzada humanitaria para asistir a quienes combaten el fuego en la primera línea.

Los incendios en la Patagonia, Chubut Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas. EFE Siguiendo los pasos de colegas como María Becerra, la jujeña no solo realizó un aporte económico personal, sino que se involucró de manera directa en la logística para equipar a las brigadas comunitarias en Chubut, transformándose en el motor de una colecta millonaria que sacude al ambiente de la música urbana.

Cazzu se puso al frente de la logística para equipar a las brigadas en el sur argentino Todo comenzó con un pedido de auxilio en redes sociales. Marianela Saavedra, una escritora que vive la tragedia en el lugar de los hechos, publicó un video detallando la carencia de insumos básicos. La respuesta de Julieta Cazzuchelli no tardó en llegar: "Fue como invocar a las mujeres del arte y en eso llegó Cazzu, diciéndome 'yo voy a estar con vos y voy a ayudarte'".

ayuda colecta cazzu 1 La escritora Marianela Saavedra y la cantante jujeña unieron fuerzas por la Patagonia. @cazzu La desesperación de los vecinos que se agrupan espontáneamente para atacar los focos ígneos caló hondo en la artista. Saavedra explicó la magnitud del desafío: "A los brigadistas hay que darles de comer todos los días, curarlos, gestionarles remedios, hay que darles medias y calzados, reponer las mangueras y las motobombas, todos los días a más de 300 personas". Ante este panorama, Cazzu activó su red de contactos y logró que figuras como La Joaqui, Luck Ra, Emilia Mernes, Khea y el productor Nico Cotton aportaran sumas contundentes, destacándose los 4 millones de pesos donados por el intérprete de "Yesterday".

ayuda colecta cazzu 3 Motobombas y mochilas forestales: el equipamiento clave que Cazzu consiguió recaudar. @cazzu Se encargó de recorrer locales en Buenos Aires para pedir presupuestos y verificar la calidad de los materiales. Gracias a este esfuerzo, el objetivo inicial fue ampliamente superado: se adquirieron 10 motobombas con accesorios, 30 mochilas de agua forestales, guantes y antiparras. "No solo me ofreció plata sino que me dijo que ella se quería implicar, quería hacer lo que yo hago", confesó la poeta.