Cazzu llevó un look que hizo historia en Jesús María

Cazzu homenajeó la danza argentina con un diseño de Esquina cargado de identidad. No te pierdas las fotos.

Cazzu llegó al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María para hacer historia, y lo logró no solo desde la música, sino también desde la moda. La artista se subió al escenario cordobés con un look que fue un homenaje directo a la danza argentina.

La presentación, que tuvo lugar el 19 de enero de 2026, mostró a una Cazzu completamente conectada con el contexto cultural del festival. El diseño, armado junto a su estilista Jorge León, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche.

La pieza elegida llevó la firma de Esquina, una marca argentina reconocida por sus herraduras metálicas, un sello que la propia Cazzu ya había elegido en otras ocasiones y que también sedujo a numerosas figuras del espectáculo local. En esta oportunidad, el modelo negro presentó un corpiño halter, una minifalda de silueta ajustada, frunces y lazos cruzados, mientras que el aplique metálico estuvo ubicado en la zona del escote y funcionó como punto focal.

Desde la marca explicaron el concepto detrás de la prenda y detallaron el proceso creativo: “Para esta pieza, nos inspiramos en la raíz del malambo (danza tradicional argentina, de raíz criolla, marcada por el zapateo, el ritmo y la destreza corporal), reinterpretamos el movimiento de los pañuelos y la morfología envolvente del poncho, confeccionado en seda italiana, trabajando mano a mano con su equipo para lograr esta pieza única”.

Las imágenes compartidas por Esquina en Instagram dejaron ver el detrás de escena de la confección, realizada completamente a mano. El estilismo se completó con botas de cuero negro de caña alta, también de la firma, con el característico aplique plateado en el lateral.