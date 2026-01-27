Cosquín 2026: Cazzu hizo historia con un baile folklórico, poncho y el aplauso de miles de espectadores

En una noche de pura emoción, Cazzu interpretó clásicos del folklore junto a Los Nombradores del Alba y recibió la distinción máxima del festival.

La música popular argentina acaba de vivir un quiebre histórico que promete redefinir el futuro de nuestros festivales. Cazzu, la máxima referente del movimiento urbano, selló un doblete consagratorio al conquistar la segunda luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026.

El baile folklórico de Cazzu en Cosquín 2026. Tras su arrollador paso por Jesús María hace apenas unos días, la jujeña llegó a la plaza Próspero Molina para demostrar que su talento no conoce de etiquetas. Con una puesta en escena de altísimo nivel, la "Jefa" transformó el escepticismo inicial de los tradicionalistas en una ovación de pie que quedará grabada en las páginas de oro de la edición número 66.

La noche en que el trap y el folklore se fundieron en un abrazo histórico con Cazzu cazzu cosquin 2026 (4) Momento épico: la trapera jujeña entona "Zamba para olvidarte". @aquicosquinok Lejos de las pistas digitales, Cazzu se rodeó de una orquesta de lujo que integró vientos, cuerdas y un bandoneón que caló hondo en el corazón cordobés. El clímax de la jornada se produjo cuando Los Nombradores del Alba subieron al escenario Atahualpa Yupanqui. Juntos, le regalaron al público versiones inolvidables de Me tocó perder y una piel de gallina colectiva con Zamba para olvidarte.

Cazzu junto a Los Cantores del Alba en Cosquin. Este triunfo en la Capital del Folklore no fue casualidad, sino la coronación de una semana perfecta. El pasado 17 de enero, la artista ya había dado el primer golpe en el Anfiteatro José Hernández de Jesús María. Con entradas totalmente agotadas y un campo que vibraba a pesar de la hora, Cazzu diseñó un set que recorrió desde el tango hasta los corridos tumbados.

cazzu cosquin 2026 (2) Los visuales y la puesta en escena de Cazzu marcaron un hito de modernidad en el festival. @aquicosquinok La propuesta de "Latinaje" rompió cualquier barrera generacional. En Cosquín, la plaza lucía llena desde temprano, mezclando a jóvenes de gorrita con familias enteras que viajaron para ver cómo el hip hop y la cumbia dialogaban con la tierra. La jujeña manejó los tiempos con una madurez escénica asombrosa, ganándose el respeto de sus pares y del público más exigente que, al principio, la miraba de reojo.