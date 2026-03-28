Qué día y a qué hora vuelve Mario Pergolini con Otro día perdido a la pantalla de Eltrece

Tras el éxito de 2025, Mario Pergolini regresa con Otro día perdido. Los detalles de su esperado retorno y el horario confirmado en Eltrece.

Mario Pergolini regresa a la pantalla de Eltrece con la nueva temporada de Otro día perdido.

Tras haberse convertido en uno de los ciclos más exitosos de la televisión en 2025, Otro día perdido se prepara para regresar este año con una propuesta renovada. El ciclo conducido por Mario Pergolini regresará a la pantalla de Eltrece con cambios y la intención de reafirmar su lugar en la TV.

A lo largo de su primera etapa, el programa logró diferenciarse dentro de la grilla local al combinar actualidad, humor y entrevistas con figuras destacadas, todo atravesado por el estilo directo e irónico que caracteriza a Pergolini.

Mirá la promo de Otro día perdido con Mario Pergolini Mario Pergolini Vuelve Con Otro Día Perdido A Eltrece El formato también se apoya en una puesta en escena dinámica, con banda en vivo y presencia de público en estudio, elementos que forman parte del ADN del ciclo y que se mantendrán en esta nueva temporada.

En cuanto al equipo, continuará Agustín "Rada" Aristarán, quien aporta humor, música y magia. A él se suma Evelyn Botto, que se incorpora al programa con un rol que promete ampliar el juego en pantalla. Cabe destacar que este año no estará presente Laila Roth.