Por qué a Marley lo llaman así si su verdadero nombre es Alejandro Wiebe

Alejandro Wiebe, el conductor más viajero y divertido de la televisión argentina, finalmente reveló el secreto detrás de su famoso nombre artístico.

En el competitivo universo del entretenimiento, un nombre artístico puede ser la clave del éxito. Y el caso de Alejandro Wiebe, conocido por todos simplemente como Marley, es uno de los más emblemáticos de la televisión argentina. Este referente del humor y los viajes, sorprendió al revelar en una entrevista reciente la anécdota que dio origen a su apodo.

El momento que le dio el apodo a Marley El nacimiento del nombre se remonta a la juventud de Wiebe, cuando, a sus 19 años, buscaba desesperadamente una oportunidad en la pantalla chica. Tras un breve paso por Inglaterra y con algunos cortos filmados, Alejandro se presentó al recordado ciclo Fax, conducido por Nicolás Repetto.

marley-hija-2.jpg La verdad detrás del apodo de Alejandro Wiebe. Archivo MDZ El momento crucial llegó cuando se presentó con su nombre real: Alejandro Wiebe. Repetto, con su característico ingenio televisivo, vio inmediatamente una oportunidad de juego de palabras. Al aire, lanzó la broma que cambiaría su destino: "Acá estamos con Alejandro Vive ('wiebe')... Marley también". De esta jocosa alusión al recordado músico jamaiquino Bob Marley, nació la identidad que hoy lo define.

marley nico repetto El momento del inicio del apodo. Archivo MDZ Si bien el apodo surgió en Fax, se consolidó definitivamente en 1995, durante la emisión del programa Telejuegos. Un director, convencido de la necesidad de un nombre más potente para el público, promovió el uso exclusivo de Marley. A partir de ese momento, su nombre de nacimiento quedó relegado.