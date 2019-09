Pasado de copas, Luis Novaresio se metió en un berenjenal sobre su vida íntima

Luis Novaresio reflexionó sobre su vida privada luego de haber generado mucha repercusión por el discurso de agradecimiento que hizo en los Martín Fierro de Cable y haber anunciado que va a “hablar de todo” antes de fin de año, y en una extensa entrevista con Florencia de la V en Flor de tarde (Magazine), dio marcha atrás respecto a las declaraciones de su intimidad amorosa y también reveló que su familia está molesta con su perfil público en los medios de comunicación.

De manera sorpresiva, el periodista de La Red y América aseguró que sus emotivas palabras en la gala de APTRA se debieron al alcohol. “Yo estoy muy bien pero hay que resolver este tema de la dedicatoria. Yo estaba seguro que el premio lo ganaba Sergio Lapegüe porque se lo re merece y como esa era una de las últimas ternas, me relajé. Tomé un toque de vino pensando que no ganábamos, y cuando escuché dije: ‘Uy, ¿ahora qué digo?’. Me terminé olvidando el nombre de mi productor general y al final eso no fue ninguna declaración de amor”, sostuvo Novaresio.

Al contar que recibió llamados como el de Marcela Tauro para que diga cuál es la identidad de la persona a la que le dijo “para vos, que te amo” en el escenario de la entrega de premios, el conductor indicó que lo indagan constantemente por haber mantenido un perfil bajo durante un largo lapso de su vida, y que esto se debe en parte a la molestia de su familia con que él sea famoso.

“A mi familia le jode la notoriedad y lo hemos hablado muchas veces. ‘Mirá, está todo bien con tu trabajo, pero a mí no me interesa’, y entonces he respetado esta historia”, reveló Luis, que además aseguró que con su discurso en los Martín Fierro “se terminó metiendo en un berenjenal”.

“La estoy pasando súper bien y no tengo nada para decir”, indicó el periodista, que recordando la ocasión en la que contó que quería ser padre y lo que le pasó en esta última semana, se mostró en contra de las presiones que sufre para que dé datos de su vida íntima. “¡Paren un poco! ¿Se pueden calmar?”, pidió entre risas en el programa de Flor de la V.

Fuente: Exitoína