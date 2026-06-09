El desgarrador posteo de Javier, hijo del corazón de María Rosa Fugazot: "Te amo mamá, buen viaje"

Javier Caumont despidió a María Rosa Fugazot en las redes sociales tras su fallecimiento a los 83 años y conmovió con su publicación.

María Rosa Fugazot fue encontrada sin vida en su departamento ubicado en Palermo. La actriz fue encontrada por familiares y el servicio de emergencia que llegó hasta el lugar verificó su muerte a los 83 años.

Javier Caumont, su hijo del corazón, la despidió con un desgarrador posteo: "Allá lejos y cerca, a mis 9 años, te pregunté, abrazados los dos, si podía llamarte mamá. Desde ese día y siendo muy jovencita, asumiste la responsabilidad y la vida fue pasando".

"La vida al lado tuyo se convirtió en cosas lindas, en música, en comedias musicales, en teatro, en tiempos de hamaca y relatos de tu niñez. En Serrat, en Andión, en más música, en un Winco. En tus luchas de vida y en elegirnos siempre. Tus frases calaron profundo en mi corazón. “Me enseñaste a ser una buena madre para René”. “Sos mejor que yo”, “Sos una de las cosas más lindas que me pasó en la vida”, escribió en otra parte del texto dedicado a María Rosa.

El desgarrador posteo de Javier, hijo del corazón de María Rosa Fugazot Captura de pantalla 2026-06-08 142616 Conmocionado por la muerte de María Rosa Fugazot. Foto: Instagram / @javiercaumontok.

Luego, agregó: "Te amé siempre, mamita. Más que a mí mismo muchas veces. Soportando enojos de papá por defenderte de injusticias que vos y yo nunca olvidamos. A pesar de que muchas veces viste a mi viejo en mis acciones, miradas y palabras; me amaste, y como me amaste, llamarme cabrón era la forma de tirar de mis orejas".