Pampita discutió en vivo con Intrusos: “Mintieron alevosamente”

Carolina “Pampita” Ardohain dialogó con Intrusos sobre su vida, romances y la presentación de sus cápsulas para el pelo. Todo marchaba bien en el móvil, hasta que decidió disparar a quemarropa contra Jorge Rial y todo su panel, manifestando un contundente pase de facturas por lo que se dijo en el programa respecto a un posible arreglo económico entre ella y su expareja, Juan “Pico” Mónaco, para “venderse” en los eventos de Punta del Este.

El quiebre de una conversación que fluía con normalidad llegó cuando el periodista Damián Rojo le preguntó sobre sus roles como conductora y entrevistada. “Felicito a la Pampita entrevistadora, pero cuestiono a la Pampita entrevistada. Entrevistando preguntás todo, pero de entrevistada te enojas cuando el otro quiere saber todo. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Iría Pampita al programa de Pampita?”, consultó el panelista.

“Yo no es que me enojo, pero hay momentos en los que estoy muy mal o triste, pasando un mal momento, y ahí no tengo tanta paciencia con ustedes. Soy muy transparente, ya habrán visto”, declaró la figura de Net TV.

Luego, la modelo hizo hincapié en esos rumores que trascendieron por su separación con Pico Mónaco, y que llevaron a muchas personas a pensar en que el regreso de la pareja fue por beneficios económicos, un tema que fue muy charlado en el piso del programa de América.

“Yo lo de Pico lo expliqué en Twitter (…) tuvimos re buena intención los dos, e inclusive en el programa de ustedes los escuche decir mil veces ‘No… se juntaron por un contrato millonario, dólares, negocios’. Le meten eso a la gente en la cabeza y no es real. Es una mentira total, una infamia”, disparó Carolina, y agregó: “Si la gente se junta es porque se quiere”.

La morocha continuó con su fuerte pase de factura. “Yo por suerte siempre estoy con trabajo desde hace un montón de años, no me cambia la vida un evento más, y ese verano no fui a ningún evento con Pico Mónaco. No es cierto, entonces mintieron alevosamente, y qué pena que la gente piense eso. Solo éramos dos personas solteras que querían intentarlo, y podía funcionar o no pero es cosa nuestra, y hablan con malicia cuando dicen que fue por dinero. La vida no es así, pero capaz ustedes piensan que si es así”, exclamó sin filtro.

Rial no se quedó en el molde, y lanzó una fuerte chicana contra Ardohain. “Bueno…sin embargo todos especulan y no estaría muy alejado de la realidad. Por ejemplo, éste móvil lo hacemos porque estás presentando una línea personal tuya. Si no fuese por esa excusa, no nos hubieras dado el móvil, Pampita”, disparó el conductor.

“Y no, porque no tengo necesidad”, replicó la modelo, y el periodista decidió arremeter con todo: “Ahora, como tenés necesidad, lo hacés”.

“No tengo necesidad de estar con una persona para ir a un evento, siempre tengo trabajo gracias a Dios. Y si no tengo, tendré mis ahorros, pero es feo que le metan eso en la cabeza a la gente, es re feo”, reiteró la morocha, pero el conductor no puso marcha atrás y afirmó que el ejemplo del móvil es base para las sospechas que hubo sobre su vínculo con Pico.

“Justo este verano no fui a un evento acompañada, y como ahora hablo con ustedes, me acordé de decirles que era mentira lo que habían dicho”, enfatizó la conductora.

Tras el momento de tensión, Carolina dialogó con Ángeles Balbiani, y aclaró que nunca le molestó que ella firme contrato con la producción de Intrusos. “Jamás, estudiaste un montón y te quemaste las pestañas haciéndolo, como amiga, quiero que te vaya bien, eso del enojo también son cosas que se inventan”, aseguró la modelo con otro palito dedicado a los integrantes del programa.

Fuente: Exitoína