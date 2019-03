La infartante nueva producción de fotos de Pampita en ropa interior

Carolina "Pampita" Ardohain realizó una nueva producción de fotos en lencería. A pesar de que está consolidada en su rol como conductora, no hace a un lado su carrera como modelo, desplegando toda su belleza en esta producción de fotos para la marca de lencería Élida.

Fotos: Santiago Turienzo

Recordemos que la ex jurado del Bailando volvió con su programa, Pampita Online, la semana pasada a través de la pantalla de KZO.

En su programa está acompañada por Geraldine Neumann, hermana de su principal rival mediática; y Rocío Guirao Díaz. Completan el panel: Luis Piñeyro, Gabriel Olivieri, Ángeles Balbiani, Julieta Novarro, Puli Demaria y Martín Arozarena.

Además, está evaluando la posibilidad de volver a ocupar una silla en el jurado del Súper Bailando de este año.

En el plano personal, después de terminar su relación con Juan Pico Mónaco, comenzó un romance con Mariano Balcarce. El romance comenzó a principios de febrero, un mes después de que la modelo se separara del ex tenista. "Estoy muy enamorada, conecté con él desde un lugar que me sorprendió, no lo esperaba y no busqué el amor. Llegó solo", confesó Pampita al programa PH, Podemos Hablar.

Ante las acusaciones que recibió sobre su nuevo noviazgo, la modelo dijo: "Se creó toda una historia que no me gustó: jamás elegí a una persona por su economía".

Fuente: Teleshow / Fotos: Santiago Turienzo