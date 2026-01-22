"No me gustaba la parte...": Mónica Farro quemó por completo a Juan Román Riquelme con una confesión sexual

Entre mensajes ignorados y citas en Palermo, Mónica Farro reconstruyó una historia que duró tres meses y terminó por una insólita falta de compatibilidad.

El mundo del fútbol y la farándula vuelven a cruzarse tras las inesperadas declaraciones de Mónica Farro. En una charla sin filtros para Puro Show, la uruguaya despolvó un archivo guardado bajo siete llaves: su fugaz affaire con Juan Román Riquelme, el actual presidente de Boca Juniors.

Mónica Farro (1) La actriz reveló que el presidente de Boca fue muy persistente y le enviaba mensajes durante meses antes de salir. Captura América TV La actriz no solo confirmó que el romance existió hace más de una década, sino que se despachó con detalles íntimos sobre el rendimiento del exfutbolista fuera de las canchas, explicando los motivos por los cuales la química entre ambos se terminó diluyendo.

La estrategia de seducción del 10 para conquistar a la vedette Según el relato de Mónica Farro, el acercamiento ocurrió entre 2013 y 2014, época en la que Román insistió durante mucho tiempo antes de obtener una respuesta. “Estuvo meses buscándome... me mandaba mensajes, pero yo pensaba que me estaban jodiendo, hasta que un amigo periodista me confirmó que era su número”, confesó Farro ante Nacho Rivarola.

Riquelme entrevista Las citas ocurrían en Palermo, pero la falta de química sexual fue el detonante para que el romance no prosperara. Captura TV Una vez que el vínculo se concretó, la dinámica incluía gestos románticos, aunque los encuentros eran complicados por las agendas de ambos: “Yo soy muy sexual, él no era tanto, no era malo... me pasaba a buscar por mi casa, me traía flores, bombones, un copado”, detalló sobre la personalidad del 10.

Así fue el touch and go de Mónica Farro con Riquelme. Farro definió el vínculo como un "touch and go" que duró apenas un trimestre, con encuentros esporádicos en un departamento de Palermo que no era la residencia habitual de Juan Román. El principal conflicto radicaba en la habitación: “No era mi estilo, no era lo mío, no me gustaba la parte del sexo que era la que más me importaba”.