"No me gustaba la parte...": Mónica Farro quemó por completo a Juan Román Riquelme con una confesión sexual
Entre mensajes ignorados y citas en Palermo, Mónica Farro reconstruyó una historia que duró tres meses y terminó por una insólita falta de compatibilidad.
El mundo del fútbol y la farándula vuelven a cruzarse tras las inesperadas declaraciones de Mónica Farro. En una charla sin filtros para Puro Show, la uruguaya despolvó un archivo guardado bajo siete llaves: su fugaz affaire con Juan Román Riquelme, el actual presidente de Boca Juniors.
La actriz no solo confirmó que el romance existió hace más de una década, sino que se despachó con detalles íntimos sobre el rendimiento del exfutbolista fuera de las canchas, explicando los motivos por los cuales la química entre ambos se terminó diluyendo.
La estrategia de seducción del 10 para conquistar a la vedette
Según el relato de Mónica Farro, el acercamiento ocurrió entre 2013 y 2014, época en la que Román insistió durante mucho tiempo antes de obtener una respuesta. “Estuvo meses buscándome... me mandaba mensajes, pero yo pensaba que me estaban jodiendo, hasta que un amigo periodista me confirmó que era su número”, confesó Farro ante Nacho Rivarola.
Una vez que el vínculo se concretó, la dinámica incluía gestos románticos, aunque los encuentros eran complicados por las agendas de ambos: “Yo soy muy sexual, él no era tanto, no era malo... me pasaba a buscar por mi casa, me traía flores, bombones, un copado”, detalló sobre la personalidad del 10.
Farro definió el vínculo como un "touch and go" que duró apenas un trimestre, con encuentros esporádicos en un departamento de Palermo que no era la residencia habitual de Juan Román. El principal conflicto radicaba en la habitación: “No era mi estilo, no era lo mío, no me gustaba la parte del sexo que era la que más me importaba”.
En aquella época, la discreción fue un pacto tácito, aunque Farro aclaró que no se trataba de un operativo secreto, sino de una decisión personal. “No nos escondíamos, pero yo no quería que nos vieran”, reveló al explicar por qué la prensa nunca captó una imagen de la pareja. “Le di bola y nos vimos un par de veces, no fue un romance, fue un touch and go, me divertí y espero que él también”, agregó para cerrar el tema.