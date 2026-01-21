Un campeón del mundo con Boca fue lapidario con Riquelme: "Es una locura que no haya traído ningún refuerzo"

Boca es uno de los dos equipos de la Liga Profesional que sigue sin incorporaciones a días del inicio del Apertura y crecen las críticas hacia la gestión.

Juan Román Riquelme está en el centro de la escena: a horas del inicio del Torneo Apertura, Boca sigue sin sumar refuerzos. Foto: captura de TV y FotoBaires.

Boca llega al arranque del Torneo Apertura 2026 sin refuerzos y con el mercado de pases prácticamente agotado. La caída definitiva de la negociación por Marino Hinestroza dejó al club en una situación inédita, que no pasó desapercibida para un histórico campeón del mundo con la camiseta azul y oro.

Rolando Schiavi fue contundente al analizar el presente del Xeneize y apuntó directamente a la planificación encabezada por Juan Román Riquelme. “Es rarísimo, me parece una locura que no se haya traído ningún jugador”, lanzó el exdefensor en ESPN, y amplió: “Tenés jugadores en el plantel que no juegan hace dos años, tenés que hacer recambio y traer futbolistas frescos”.

El Flaco Schiavi se refirió a la situación de Boca en este mercado de pases El Flaco Schiavi apuntó contra todos luego de la eliminación ante Alianza Lima. Foto: Fotobaires El Flaco Schiavi apuntó contra todos luego de la eliminación ante Alianza Lima. Foto: Fotobaires Schiavi también marcó la diferencia de exigencia que tendrá Boca en esta temporada. “Es una locura porque Boca tiene Copa Libertadores, mucha más exigencia, y estamos todos esperando que sea campeón hace años”, remarcó, dejando en claro que, para él, el contexto internacional obliga a reforzarse sí o sí.

El exzaguero, que disputó 253 partidos y ganó nueve títulos entre 2001 y 2012, conoce de cerca a Riquelme: fue su compañero y luego quedó enfrentado tras su salida de la Reserva en el inicio del mandato de Jorge Ameal en 2020. Desde entonces, suele mostrarse crítico con la gestión actual, aunque aclaró: “No critico a Riquelme. Para mí es una locura pensar que vas a pasar fácil la fase, tenés que armar el equipo antes”.