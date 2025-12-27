Nicolás Cabré y Rocío Pardo revelaron una noticia increíble a pocos días de casarse: "Qué felicidad"

La dupla de Nico Cabré y Rocío Pardo estrenó en las sierras un proyecto que gestaron durante más de un año.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebran el éxito de su primer proyecto teatral como matrimonio. / Archivo MDZ

El gran compromiso entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo atraviesa su etapa más luminosa, consolidándose como la pareja imbatible de la cartelera cordobesa. Apenas tres semanas después de haber dado el "sí" en el altar, el matrimonio no solo disfruta de su luna de miel personal, sino que celebra un triunfo arrollador en las tablas.

Todo sobre el proyecto que une más a Rocío Pardo y Nico Cabré Nicolás Cabré y Rocío Pardo- Casamiento La hermosa boda que unió a Cabré y Pardo hace 20 días. Archivo MDZ El gran desembarco ocurrió con el estreno de Ni una sola palabra, la comedia que promete ser el fenómeno de la temporada y que cuenta con un elenco de lujo integrado por el propio Cabré junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez. El debut superó cualquier pronóstico, logrando una sala colmada de espectadores que ovacionaron la propuesta.

Este proyecto, que la pareja venía moldeando en secreto desde hace más de doce meses, finalmente vio la luz bajo una atmósfera de pura satisfacción y complicidad artística.

cabre-y-rocio-pardo El elenco de "Ni una sola palabra": Mariano Martínez, el Bicho Gómez y Cabré tras el debut a sala llena. Captura @nicolascabre80 Emocionado por el camino recorrido, el ex Son Amores utilizó su cuenta de Instagram para reflexionar sobre este hito compartido con su mujer. “Hoy, con mucha alegría, estrenamos una obra que venimos armando con Rocío hace más de un año”, redactó Nicolás, haciendo hincapié en la importancia de haber materializado el sueño tal cual lo soñaron, respaldados por un equipo que confió en su visión desde el minuto cero.

rocio-pardo-la-obra-nicolas-cabre Rocío Pardo y una declaración de amor viral: "Te admiro cada segundo más. Real". Captura de Instagram La reacción de Rocío Pardo no se hizo esperar y fue un verdadero despliegue de ternura que conmovió a los seguidores. “Qué placer compartir la vida con vos. Encarar todo lo que encaramos, de la mano, sin soltarnos”, expresó la empresaria. Además, la bailarina cerró su descargo con una frase letal: “Te amo, mi amor. Y te admiro cada segundo más. Real”.