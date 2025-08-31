La producción audiovisual de Netflix cuenta con tan solo tres capítulos y tiene una gran dosis de drama que te atrapa desde el inicio.

Netflix sorprendió a todos con un espectacular estreno que combina drama y una historia de venganza que te atrapa desde el primer minuto. Se estrenó en este viernes 29 de agosto y ya es furor en la plataforma de streaming.

La trama de "Dos tumbas" se sitúa dos años después de la desaparición de dos adolescentes en un tranquilo pueblo costero. Las autoridades han archivado el caso por falta de avances, pero la abuela de una de las chicas, llamada Isabel, decide tomar la justicia por su propia mano. Su investigación personal la lleva a desenterrar secretos y a adentrarse en un camino peligroso, formando una alianza inesperada con otra persona afectada por la tragedia.

La historia se centra en la desaparición de dos adolescentes en un pequeño pueblo. Dos años después, el caso se archiva. Sin embargo, la abuela de una de las jóvenes, Isabel, decide tomar la justicia por su propia mano.

Video: así es "Dos tumbas" la serie española que desbancó a "En el Barro" Netflix: la historia de venganza española que desbancó a En el Barro y es furor

Lo cierto es que el thriller español tuvo un espectacular recibimiento por parte de los usuarios de Netflix y desbancó del primer puesto a "En el Barro", el spin-off de "El Marginal". De esta manera, la producción argentina quedó en el segundo puesto en el Top 10 de nuestro país.